Profesor Alberto Morales Rojas, inspira por su disciplina

El profesor que ama enseñar, hace que sus alumnos amen aprender, para ejemplo el reconocido profesor de las Artes Marciales Chinas, Alberto Morales Rojas, originario de San Juan del Río, que ha formado a generaciones en la disciplina y el respeto.

Su entrega y dedicación lo distinguen, quien es un referente del Tai Chi que ha representado a México a nivel internacional. Campeón en múltiples campeonatos, recientemente en el Nacional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, reconocido por la Federación Mexicana de Wushi Kung Fu. Medallista de oro en la especialidad de Tai Chi Oficial con Espada, plata en Tai Chi Oficial a Manos Libres.

Rodeado por sus aprendices, el profesor Morales imparte cátedra en el Cecuco, lo mismo en el Cbtis, Las Garzas, Palmillas, Rodeo, Barrio de La Cruz. Inspira a ser mejores en los diferentes roles que desempeñan, ya sean como estudiantes, hijos, como lo aprendió de sus profesores Humberto Guerrero Montes, Filiberto González e Iván Villafuerte a quienes guarda con cariño y lleva a cabo sus enseñanzas.

El profesor Morales forjó su disciplina en medio de un San Juan del Río que crecía aceleradamente, enfrentándose a las riñas y al pandillerismo. Motivado por algunos de sus primos empezó a practicar el boxeo, después me llamó la atención las artes marciales.

“Me dije que iba a aprender porque necesitaba estar preparado para cualquier situación. En ese tiempo a penas tenía 13 años. Me empieza a gustar el sistema de Kung Fu como algo maravilloso. Me invitan a los torneos, a competir y me gusta aún más, veo como si estuviera diseñado para mí”, declaró.

Va pasando el tiempo, llega a una edad donde quiere dar un servicio social dentro de las artes, a impartir enseñanza, no sólo a defenderse, ya que dice no todo se soluciona a golpes y se debe evitar esa pelea.

Con la entereza que lo caracteriza, el profesor ha podido ayudar, mediante las artes marciales, a niños, a que refuercen sus habilidades, a estar preparados no sólo en la defensa personal.

“En los jóvenes nos damos cuenta que es necesario para alejarlos de los vicios. Antes de empezar a dar un servicio tuve el deceso de uno de mis hermanos por adicciones. Por lo que me identifico con esos jóvenes, entonces tratamos de orientarlos con el objetivo de que mantengan su mente ocupada, no es pelearnos con nadie, sino invitarlos a que practiquen, que vean que hay más opciones”, señaló

Lo mismo con los adultos mayores a quienes a través de la práctica e inculcar buenos hábitos mejoran sus padecimientos.

“Mi ideología es que, después de estos tiempos de pandemia, de ver cómo se enferma la gente, es necesario trabajar en una generación de conocimiento, ya no es de defensa personal, de estar buscando cuantos torneos y quién va a ser el mejor. Es una generación a cambiar el chip, ayudarnos a través de las artes marciales, a tener buenos hábitos”, finalizó