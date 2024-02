Fisicoculturista regresó con medalla

Gran debut del fisicoculturista Juan Pablo Guerrero Barrón en el Mr México, siendo el único sanjuanense en competir en el evento, uno de los de mayor nivel nacional, aprobado por la Federación en el World Trade Center en la Ciudad de México.

El camino a subir a una tarima no fue fácil, Pablo tuvo que someterse a una estricta rutina en donde puso a prueba no sólo su fortaleza física, sino también mental, por alcanzar sus metas. Con tan sólo 17 años de edad, dio el paso a competir, resultando estar entre los mejores en la categoría body building infantil.

Automotriz

“Fui agarrando amor a esto y me nació el sueño de competir. Fue una preparación larga, la verdad estuve preparándome para esto más de un año. Fue un proceso bastante complicado, todo esto es de disciplina, estar llevando al cien por ciento la dieta, estuve entrenando haciendo todo tal y como lo indicó mi preparador Isaac Rodríguez, a quien agradezco todo el apoyo y consejos que me dio”, señaló el deportista.

De la competencia dijo se trató de una gran experiencia.

“El nivel ha aumentado para bien, me gustó mucho cómo está organizada, fue una experiencia muy bonita y logramos traernos el cuarto lugar este a nivel nacional, me siento bastante orgulloso porque fue algo que me costó mucho, fue por lo que batallé, llevo dos años entrenando entonces siento que para el tiempo que llevo y la edad que tengo son muy buenos resultados”, resaltó el joven.

Siendo una persona de retos, Juan Pablo se ha trazado nuevos desafíos, crecer ya que quiere regresar a tarima en 2025 y seguir representando con orgullo a San Juan del Río.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En 2025 estaríamos subiendo al Mr México Juvenil que está proyectado para abril de 2025. Ahorita acabo de terminar la prepa quiero entrar a la universidad a estudiar nutrición deportiva nutrición”, explicó.