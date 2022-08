Europa League: así será el camino de los mexicanos en el torneo

El sorteo de la UEFA Europa League se llevó a cabo la madrugada de este viernes y aunque lógicamente cuenta con menos reflectores que la Champions League, grandes equipos como Manchester United, Arsenal, Roma y Betis se perfilan como favoritos en sus respectivos grupos, la llegada de 8 equipos de la Champions, para la fase de eliminación directa le pondrá un sabor aún más especial al torneo.

Recordemos que el certamen tiene 32 clasificados, de los cuáles avanzan a la siguiente ronda los primeros tres de cada grupo, sumado a los 8 terceros lugares de los grupos de la Champions League, por lo que la ronda de eliminación directa arranca con 32 equipos desde los dieciseisavos de final.

Manchester United, Arsenal, Roma y Lazio se perfilan como los favoritos para poder dominar esta primera fase del torneo, sin embargo, la adición de los terceros lugares de cada grupo de la Champions, puede sumar a otros grandes de Europa que no la pasen bien en el máximo torneo continental.

The 2022/23 Europa League group stage is set! 🤩



🤔 Most exciting group?#UELdraw pic.twitter.com/3o21aUbOXZ — UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2022

¿Cuál será el camino de los mexicanos?

Erick Gutiérrez con el PSV y Santiago Giménez con el Feyenoord tienen buenas posibilidades de avanzar a fases importantes del torneo, primero los neerlandeses quedaron acomodados en el Grupo A, a lado del Arsenal, Bodo Glimt y Zürich. Por su parte, el ‘Chaquito’ Giménez enfrentará con su equipo a la Lazio, Midtjylland y Sturm Graz.

Aunque aún no se da a conocer su futuro, Andrés Guardado sigue siendo parte del Betis, sin embargo, al aún no se registrado con el equipo en La Liga, se cree que su representante le busca salida a otra liga para que el mexicano no pierda nivel previo al Mundial de Qatar 2022.

