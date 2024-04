FMF sanciona a Nahuel Guzmán por utilizar un láser en el Clásico Regio

Nahuel Guzmán, arquero de los Tigres, recibió una dura y ejemplar sanción por parte de la Comisión Disciplinaria, el argentino recibió una suspensión de 11 partidos, además de una multa económica y horas de trabajo social por haber apuntado al portero de Monterrey Esteban Andrada con un rayo láser desde las tribunas del Gigante de Acero en el pasado Clásico Regio, una conducta que violó en su totalidad el artículo 18 del Reglamento de Sanciones de la FMF.

Después de la queja que presentó Rayados por la actitud de su portero, el organismo decidió dicha sanción por contravenir los principios de la deportividad y Fair Play, a través de acciones y/o burlas hacia los Oficiales de Partido, los Jugadores, los empleados o Directivos de los Clubes Afiliados, las Autoridades de la FMF o al público asistente.

También, por no acatar diligentemente las disposiciones de los Oficiales de Partido (Inciso H), Incitar al público a realizar actos impropios, agresivos o vandálicos en contra de cualquier persona (Inciso I), llevar a cabo una conducta impropia (Inciso J), además del artículo 71 por realizar conductas que vayan en detrimento del “Fair Play”, del deporte, del juego limpio y del fútbol federado en general”.

¿Cuándo volverá Nahuel Guzmán a jugar un partido con Tigres una vez que cumpla su sanción?

Todo dependerá de hasta dónde llegue Tigres en este torneo, si el conjunto felino se logra instalar en una hipotética final, Nahuel Guzmán podría cumplir con ocho partidos de suspensión en este mismo torneo e incluso diez, si llegan a la Liguilla a través del Play In.

Sin importar que esté lesionado y no pueda jugar, la sanción comenzará a contar desde este fin de semana cuando Tigres reciba la visita de Necaxa en el Volcán de Nuevo León por la jornada 16 y por lo menos serán dos juegos de fase regular obligados, además el de la última fecha ante Tijuana. Si el conjunto regiomontano avanza se le contará uno más al guardián argentino por cada partido, es decir, si llega a la final, en este mismo torneo podrá cumplir ocho cotejos en total.

En dado caso que el equipo dirigido por el técnico Robert Dante Siboldi no llegue más lejos, cada cotejo que no cumplió lo deberá hacer a partir del Apertura 2024. Es decir, si Tigres cae en Play In sólo cumpliría tres o cuatro juegos de suspensión, por lo que reaparecería hasta la octava o séptima fecha del próximo semestre.

El Patón recientemente cumplió un mes sin jugar debido a la lesión que presenta en la rodilla derecha y todavía se esperaba que estuviera sin actividad por aproximadamente un mes más, es decir, el equipo lo esperaba hasta posibles semifinales o final del actual campeonato en dado caso que el equipo norteño llegara a dichas instancias.

¿Cuáles fueron las sanciones para Tigres y Rayados?

Tigres recibió una sanción económica por conducta impropia de sus aficionados, y por una publicación realizada en sus redes sociales sin información clara y veraz.

Rayados también tuvo sus castigos. El portero Esteban Andrada también recibió una sanción económicamente por una publicación en redes sociales debido a que no se dirigió con respeto, prudencia y honestidad en sus cuentas. Mientras que el mismo club también recibió un castigo por no garantizar la seguridad en el estadio BBVA y por la conducta impropia de su grupo de animación.

Finalmente, la sanción que cumplirá el “Patón” será de once juegos de suspensión, además de una multa económica y horas de trabajo social, por lo que Guzmán no verá acción en lo que resta del torneo (sigue recuperándose de una lesión) y además se perderá el inicio del Apertura 2024.

