Gallos femenil guarda silencio ante sanción

La escuadra de los Gallos Blancos Femenil, no han querido dar declaraciones respecto a la sanción que también se le impuso de jugar sin público en el Estadio Olímpico Querétaro, luego de los incidentes de violencia que se suscitaron el sábado en el Corregidora en el partido entre Querétaro y Atlas, que arrojó fuertes sanciones para el conjunto queretano, incluidas la femenil y las Fuerzas Básicas.

A raíz de estas sanciones que se dieron a conocer el martes, DIARIO DE QUERÉTARO trató de obtener alguna declaración u opinión de algunas integrantes del conjunto femenil, sin embargo, prefirieron no hacer declaraciones, como en el caso de la arquera Vanessa Córdoba quien agradeció el interés por conocer su opinión, pero manifestó “prefiero no dar entrevistas”.

Hasta el momento, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre la categoría femenil, que es importante señalar, a partir de este torneo de la Liga MX Femenil no tienen sus encuentros como locales en el Corregidora, sino en el nuevo escenario en el centro de la ciudad, pero sufrieron la misma sanción que el equipo varonil de no tener aficionados durante un año en sus encuentros como locales.

Las queretanas tendrían encuentro este viernes ante el conjunto de Atlas Femenil, en punto de las 17:00 horas, el cual al parecer será pospuesto, a raíz de toda esta situación y principalmente, para salvaguardar la integridad de las jugadoras, así como del cuerpo técnico, tanto de las locales como de las tapatías.