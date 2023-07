Gallos Femenil tiene en vilo su primer duelo en casa

Gallos Blancos Femenil enfrenta un difícil panorama para el arranque del Apertura 2023 en la Liga MX Femenil, luego de darse a conocer que el duelo de este domingo ante Atlas será reprogramado por las condiciones que guarda el Estadio Jalisco, mientras que para su primer duelo como locales, esta en vilo luego de que tampoco estuviera en optimas condiciones para jugar al futbol.

La Liga MX Femenil, dio a conocer mediante un comunicado que el encuentro programado para este domingo a las 17:00 horas entre Atlas y Gallos Blancos, no se llevará a cabo debido a que los trabajos que se están realizando en dicho escenario, aún no están listos, por lo que no se podrá llevar a cabo dicho compromiso y ya se estarán analizando las sanciones a las que se harán acreedoras las “rojinegras”, así como la fecha en la que se tendrá que reprogramar dicho encuentro.

“El estadio Jalisco informó que los trabajos de mejora e instalación de drenaje en la cancha, tomarán más tiempo de lo previsto, por lo que el partido de la Jornada 1 entre Atlas FC Femenil y Querétaro Femenil, será reprogramado. Por tanto, el caso se turnará a la Comisión Disciplinaria. La Liga MX Femenil dará a conocer más adelante la fecha y hora programada” indica el comunicado.

En el caso de las queretanas, hay que recordar que precisamente por indicaciones de la Liga MX Femenil, tuvieron que dejar el Estadio Olímpico de Querétaro para este torneo, debido a que tampoco se encontraba en optimas condiciones, haciendo el señalamiento de que había una imperfección en el empastado, por lo que era necesario que se hicieran trabajos para tenerlo en calidad para recibir partidos de futbol profesional.

El primer compromiso de las queretanas está programado para el viernes 21 de julio en el Estadio Corregidora, que será ahora la casa de este equipo, sin embargo, el empastado del mundialista escenario tampoco estaba en condiciones adecuadas la semana pasada para recibir los partidos de la rama varonil, por lo que es muy poco probable que este listo para el viernes, cuando las queretanas recibirán al Atlético de San Luis Femenil, en la fecha 2 del Apertura 2023.