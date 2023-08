La cancha del Corregidora cada vez mejor, aunque no al cien

El estadio Corregidora ya ha tenido actividad futbolística con Gallos Femenil luego de que se suspendiera el juego de los queretanos ante las Águilas del América de la fecha dos debido al mal estado del empastado, donde además se llevaron una costosa multa por parte de la Liga MX.

Tras el concierto de Carin León la cancha había quedado en mal estado por lo que se tuvo que suspender el duelo ante el América, dejando un costoso precio al Club Querétaro, ahora la cancha luce en mejores condiciones y tras finalizar su participación en la Leagues Cup, los Gallos Blancos podrán jugar otra vez en el estadio Corregidora.

Local Debe Gallos Blancos pagar multa: Kuri

Todo está en los estatutos, dictó la Liga MX. “La determinación de reprogramar el encuentro, basada en los resultados de las pruebas de los peritajes, se encuentra sustentada en el artículo 88 de competencia, en el que se menciona: ‘Si al momento de realizarse la inspección se determina que el terreno de juego no se encuentra en condiciones para llevar a cabo un buen desarrollo del partido o por existir la posibilidad de poner en riesgo la integridad física de los jugadores y el cuerpo arbitral, no se podrá llevar a cabo el partido’”, afirmó.

Gallos Femenil ha jugado ante el Atlético de San Luis y ante Xolos de Tijuana con balance de una victoria y una derrota pero lo importante es que ya no hay problema con el campo y no será un motivo para seguir posponiendo compromisos, eso sí, también vendrá una serie de conciertos en este inmueble que deberán tener mucho cuidado en no dañar el campo una vez más.

Todo parece indicar que el partido ante las Águilas del América será reprogramado el miércoles 20 de septiembre a los 20 horas, aunque aun no es oficial, es de las pocas fechas disponibles para poder llevar a cabo este encuentro de la fecha dos en la que los Gallos no pudieron jugar en casa.

