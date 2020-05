La Premier League vuelve a los entrenamientos en grupo

La Premier League vuelve este martes a los entrenamientos después de más de dos meses suspendida debido a la pandemia de coronavirus.

Los clubes de la liga se reunieron este lunes y votaron de forma unánime para que los entrenamientos en grupos pequeños vuelvan a partir de este martes por la tarde.

Con este retorno, habría tres semanas y media de pretemporada antes de volver a la competición el 12 de junio, la fecha que maneja la liga y que podría estar en compromiso debido a que los entrenadores pidieron al menos cuatro semanas de entrenamientos.

La Premier espera recibir el primer lote de resultados de las pruebas de coronavirus este martes a las 14:00 hora local y que los entrenamientos puedan volver una vez que estos se conozcan.

"Creo que una vez se sepa cuando se puede volver a entrenar con total contacto y hayamos tenido una conversación con los clubes sobre cuánto tiempo es requerido para que los jugadores vuelvan a su forma física, estaremos en una posición para dar la fecha de vuelta", apuntó Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier.

Se espera, además, que inspectores visiten este martes las instalaciones de los clubes de la Premier para asegurarse de que se están cumpliendo las medidas de seguridad.

Al votar a favor de la vuelta de los entrenamientos, los equipos aceptaron el dossier de 40 páginas con el protocolo de seguridad que la Premier publicó.

Estos entrenamientos corresponden a la fase 1 de los mismos y en ellos no se contempla el trabajo de contacto, por lo que las entradas a ras de suelo, por ejemplo, están prohibidas. Esto se irá implementando progresivamente hasta que se permitan los encuentros de once contra once.

La desinfección de todo el material deportivo, la llegada individual al centro de entrenamiento, así como el mantenimiento de la distancia social son algunas de las imposiciones que hizo la liga.





