Liga MX Femenil: el reto de la equidad salarial, ¿por qué no ganan lo mismo que los hombres?

Un lustro lleno de esfuerzo y dedicación aún no ha sido suficiente. La Liga Femenil MX continúa sin ser redituable y está lejos de serlo, a pesar de la revolución que ha causado en México. La estadística es reveladora: el 80 por ciento de los equipos no son financieramente rentables y requieren el apoyo de la competición masculina para mantenerse, según los datos proporcionados por el Informe de Evaluación comparativa de la FIFA sobre Futbol Femenino publicado en 2021.

De las 30 Ligas que fueron estudiadas, la mexicana tiene un horizonte financieramente más favorable con respecto a varias naciones sudamericanas como Brasil, Argentina y Colombia, a todas ellas ya se han rebasado, pero sigue por debajo de 13 certámenes del Viejo Continente como Hungría, Suecia y Dinamarca.

A cinco años de distancia de la creación de la Liga MX Femenil hay esperanza, los avances han sido significativos. El tope salarial de 2,500 pesos fue disuelto y las jugadoras actualmente perciben mejores sueldos en comparación con 2017, pero falta trabajo para que el torneo femenil sea un negocio redituable y, así, las futbolistas puedan vivir de jugar.

Las jugadoras han podido obtener mejoras en los aspectos laborales. Foto: Priscila Juárez | ESTO

LAS CAUSAS DE LA DESIGUALDAD SALARIAL EN LA LIGA MX FEMENIL

El sueldo más elevado en el torneo de hombres es de 110.7 millones de pesos, que percibe Florian Thauvin de Tigres al año (9.1 al mes). Esta cifra contrasta con el ingreso máximo para las mujeres que es de 1.8 mdp anuales, (150 mil pesos), percibidos por Katty Martínez en el América, quien es la segunda mejor anotadora en toda la historia de la Liga.

SUELDOS MÁXIMOS

Varonil: 9,100

Femenil: 150

Diferencia porcentual: 5,966%

¿Por qué esta brecha tan amplia? La Liga MX femenil ingresa, en promedio por todos los clubes, 5.3 mdp anuales, por lo que ninguna franquicia podría ni siquiera cubrir la nómina más baja de la Liga MX: Mazatlán, con 71 mdp.

De acuerdo con el citado reporte de FIFA, el monto de los sueldos de los clubes femeninos puede ser fácilmente subsidiados por la propia Liga MX Femenil, ya que ésta les aporta el 42 por ciento de sus ingresos (2.22 mdp) y el gasto en salarios representa 43 por ciento (2.27 mdp). Los porcentajes de ganancias por derechos de televisión (20%) y marketing (16%) son bajos. En el mundo, hay equipos varoniles que dependen del 70 por ciento de lo obtenido por las transmisiones.

ASÍ SE DIVIDEN LOS INGRESOS EN LA LIGA MX FEMENIL

Subsidio de la Liga (42%)

Derechos de TV (20%)

Patrocinios (16%)

Jornada a jornada (12%)

Otros programas (10%)

ASÍ SE DIVIDEN LOS GASTOS EN LA LIGA MX FEMENIL

Salarios de las jugadoras (43%)

Operaciones de las jornadas (24%)

Personal técnico (16%)

Otros gastos (11%)

Personal administrativo (4%)

Marketing (2%)

Eso sí, las entradas económicas del certamen femenino van en aumento, según sus dirigentes, respecto a su inicio, pero todavía hay distancia con respecto a los ingresos promedio de clubes de otros países como Estados Unidos (5.7 mdp), Brasil (6.3 mdp), Países Bajos (11.2 mdp), España (12.8 mdp) y no se diga lo que sucede en Asia con Japón y China donde ganan más de 20 millones de pesos anualmente.

Mariana Gutiérrez, directora de competiciones, considera que se ha logrado mucho en la Liga MX Femenil. Foto: Priscila Juárez | ESTO

Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, afirmó que en algún momento se llegará a esas instancias para que las futbolistas puedan vivir de su pasión. “Si nosotras llevamos poco a poco esos sueldos, los clubes pueden seguir sosteniendo la rama femenil en lo que alcanzamos la sustentabilidad y cuando lleguemos el 100 por ciento de las jugadoras van a poder vivir de este sueldo”, aseguró a ESTO.

“Ya somos parte de la economía formal, ese era un punto muy importante y tenemos que seguir construyendo esto y para hacerlo hay una corresponsabilidad, necesitamos que no solo inviertan los clubes en las jugadoras, sino que la afición sea parte de esto, pague las plataformas, un boleto, una playera, etcétera, y esos sueldos van a llegar”, añadió optimista.

Son contados los clubes que se han atrevido a romper esquemas y han sabido explotar el poder del deporte femenil: Tigres, Rayadas, América y Chivas son los que pueden presumir ser redituables, pero los restantes 14 equipos siguen sin serlo. Todo se encuentra en un punto de inflexión. Los salarios que perciben las futbolistas profesionales continúan muy por debajo de la expectativa: el mínimo es de 4,500 pesos al mes, según ESPN, mientras que un suplente como Brian Rubio, en el Mazatlán, cobra cerca de 20 mil pesos mensuales.

Si bien es injusto compararlo con lo que sucede en la varonil, la realidad es clara y evidencia que todavía no alcanza para que puedan ganar un sueldo digno. Las jugadoras deben ajustar sus cuentas, cubrir gastos personales como transporte, comida y hasta la renta de una vivienda debido a que no todos los clubes dan hospedaje, según testimonios de las propias futbolistas. Sólo alcanza para lo básico, sin que puedan vivir completamente del futbol y sin ningún tipo de lujos en la mayoría de los casos.

LA FMF Y LOS EQUIPOS VARONILES HAN SIDO CLAVES

En la Liga MX Femenil, se aprobó un nuevo paquete de comercialización para captar patrocinios exclusivos para sus clubes. Se espera que con ello se pueda dar el primer gran paso para que el torneo logre generar sus propios ingresos y, en todos sentidos, deje de depender de los equipos varoniles. Sin embargo también es un plan a futuro.

Nicole Paredes, experta en marketing deportivo y representante de jugadoras, afirmó que en algunos años la disparidad salarial disminuya. “Todo es un proceso, entonces no nos podemos comparar en tiempo. La Liga Femenil cumplirá cinco años y la varonil ya lleva cien, creo que el tiempo y el proceso es clave. Los salarios en algún momento podrán aumentar. Va a ser equitativo o, mínimo, que se tenga un sueldo base, y con eso vamos a dar un salto enorme”, comentó.

"Y también lo internacional. Estamos explorando como trabajar ese modelo, que los clubes puedan tener ese roce" añadió la directora de la Liga MX Femenil Foto: Martin Montiel | Enviado

¿POR QUÉ SÍ SE PUEDE IGUALAR SUELDOS EN SELECCIONES?

En mayo de este año,la Federación de Estados Unidos (US Soccer), después de varios años de lucha y protestas, llegó a algo histórico por la igualdad salarial en selecciones nacionales, no así a nivel de clubes, eso aún luce lejano, sin embargo hubo un avance.

Las selecciones norteamericanas, tanto varonil como femenil, cobrarán lo mismo, en lo que respecta a premios que puedan recibir en torneos internacionales.

De esa forma, se ha convertido en la primera federación que reparte de forma equivalente este tipo de ingresos, en una discusión que se prolongó por mucho tiempo debido a que la generación de mujeres ha sido más exitosa que la de los hombres.

Para Mario Trejo, ex directivo de Pumas, es más sencillo que esta parte económica puede igualarse a nivel selección en comparación a lo que sucede en clubes profesionales, donde es prácticamente imposible, debido a una razón principal en combinados nacionales: no es un sueldo, sino que es un pago por tiempo limitados y objetivos alcanzados.

“No es algo permanente, no es cada semana (selección). Son eventos que suceden en un determinado periodo de tiempo y son a nivel internacional. En clubes es un trabajo diario, cotidiano, el entrenamiento para preparar un partido el fin de semana”, explicó.

De un club es un sueldo profesional del deporte, lo que ganas en Selección Nacional no es directamente un sueldo. Si hay aportes de carácter económico, premios, viáticos, patrocinios, pero son de una duración que no es permanente como en un club. Los costos son muy distintos porque no son de todo el año”, detalló a ESTO.

