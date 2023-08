No voy a dimitir: Luis Rubiales se aferra a la Presidencia de la Federación Española de Futbol

El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, criticado por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso en la final del Mundial, rechazó este viernes dimitir en una asamblea extraordinaria del ente federativo.

"No voy a dimitir, no voy a dimitir", repitió Rubiales en la Asamblea, desafiando todos las previsiones de la prensa que lo veían fuera y las múltiples peticiones de dimisión de los últimos días.

Tambián arremtió contra las feminista y se dijo perseguido por acusaciones falsas por lo anunció que llevará el caso hasta los juzgados.

"El falso feminismo no busca la justicia, no busca la verdad. Están preparando una ejecución para ponerse una medalla y decir que estamos avanzando".

"Por Dios, ¿qué pensarán las mujeres que de verdad han sido agredidas sexualmente?. A estas personas que han dicho esto de mí, que me han acusado, que están tratando de asesinarme públicamente, me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados".

"He recibido muchas presiones, casi tantas como algunos de vosotros. Me han dicho que dimitiera porque el lunes me sacarían de aquí, pero estamos en un país donde la ley impera y tiene que haber un motivo. ¿Un pico consentido es para sacarme de aquí? Agradezco estar en España para poder defenderme. Voy a defenderme y quien me conoce sabe que voy a llegar hasta el final. Esta campaña no responde a la verdad ni a la justicia", dijo Rubiales dispuesto a defender su postura.





El presidente de la RFEF pidió "perdón sin paliativos" por su comportamiento en el palco de autoridades en la final del Mundial que ganó España y admitió haberse "equivocado" en su posterior beso a Hermoso, que no dudó en calificar de "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".

"Me emocioné muchísimo hasta el punto de perder el control y llevar las manos allí en el momento en el que al ganar el Mundial tu primera reacción fue girarte al palco y dedicármelo. Hice las señas de tú y de ole tus huevos. Pido disculpas a su majestad la Reina y a la Infanta, a la Casa Real y a todo el que se haya sentido ofendido. Nunca me había comportado así, la emoción era grande y todo lo que habíamos sufrido era mucho. Perdón, no me justifico".