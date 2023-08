Malos arbitrajes y hasta la comida

Los Rayados de Monterrey son la única esperanza de la Liga MX en la Leagues Cup, el último bastión vivo en la competencia que carga con el peso de las ilusiones nacionales para que nuestro balompié no sea “humillado” por los estadounidenses. Pero más allá del nivel mostrado, dentro y fuera de la cancha han existido diferentes quejas que, según los equipos aztecas, han desembocado en su mal rendimiento.

Por supuesto, lo que más ha llamado la atención son las polémicas arbitrales que en su mayoría terminan por afectar a la Liga MX. La más reciente fue el gol con el que el Philadelphia Union eliminó a Querétaro en los cuartos de final, además de resaltar que fue en el último suspiro de los 10 minutos que agregaron.

“Si vamos a venir acá para que nos eche un árbitro estamos complicadísimos. Sé que hay equivocaciones a veces, pero hoy dando 10 minutos y un gol pareciera que era fuera de lugar creo que es muy complicado”, comentó en su momento Mauro Gerk, entrenador de los Gallos Blancos.

Pero las polémicas más importantes llegaron con América, al no contabilizar un gol de Julián Quiñones contra Chicago Fire en los octavos de final, nuevamente por supuesto fuera de lugar. Una fase después contra Nashville, el árbitro señaló que Luis Malagón se adelantó en el último penal, el que daba la victoria a las Águilas, y decidió repetirlo 10 minutos después donde resultó en la eliminación de los mexicanos.

“El sentimiento es el mismo, no porque perdemos pasa, el criterio no es igual, un ejemplo claro es que en todos los partidos que jugamos tuvieron muchas decisiones y el árbitro no fue al VAR", dijo después de ese encuentro André Jardine, DT del América.

Inclusive la Liga MX emitió un comunicado previo a los duelos de cuartos de final, donde señalaron “poner el foco en el tema del VAR con la Leagues Cup” por las constantes polémicas, aunque estas estuvieron presentes en los partidos de dicha fase.

Por otro lado, también se encuentra todo lo relacionado a Lionel Messi y el Inter de Miami. Algunas faltas como contra Cruz Azul u Orlando City terminaron por sumar en el marcador.

“El partido fue un circo, estamos frustrados. La gente quiere ver futbol y las cosas tienen que ser justas. No fue así”, dijo Óscar pareja, DT del equipo de Florida.

LOGÍSTICA Y ALIMENTOS

Ya fuera de la cancha se encuentra el tema de los traslados que llegan a ser alarmantes en algunos casos, como en el de Monterrey que acumulan 11 mil 500 kilómetros de recorrido en lo que va de la Leagues Cup.

Además, la logística con los mexicanos no ha sido lo mejor, según José Antonio “Tato” Noriega, presidente deportivo de Rayados, pues esperaban un buen surtido de alimentos necesarios para el cuidado de los futbolistas, pero han recibido todo lo contrario y hasta han tenido que aportar de la bolsa para comer.

“La dinámica que tiene nuestro cuerpo técnico es la activación en el hotel, pero, por ejemplo, en Portland el lugar era chico y tuvimos que rentar otro lugar y eso lo tuvimos que gastar nosotros. La organización cubre solamente eso. Hay premios para jugadores, gastos como comidas. La ganancia para Monterrey será cero. Tratamos de ser cautelosos con esa parte”, comentó en su momento.

Claro, no hay que olvidarse del bochornoso momento que vivió León cuando se quedaron varados por un día en el aeropuerto de Vancouver, Canadá, al averiarse el avión que los iba a trasladar a Los Ángeles para enfrentar al Galaxy.