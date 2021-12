Me llegó de sorpresa la nominación al premio Puskas: Daniela Sánchez

Daniela Sánchez se dijo feliz por la nominación que tiene en los premios Puskas de la FIFA, por su gol ante el Atlético de San Luis Femenil en enero pasado, pues aseguró que es parte del trabajo que se realiza en los entrenamientos, aunque la tomó por sorpresa, pero esto ayudará no solo al equipo sino al balompié femenil de México, por lo que tendrán que seguir trabajando y mejorando día a día.

“Me siento muy bien, me siento muy feliz es algo que cualquier jugador de futbol se alegraría muchísimo y es algo que me llega de sorpresa, no puedo describir en sí el sentimiento, pero es algo que se viene trabajando, que se viene haciendo en cada entrenamiento con el club, estoy muy feliz la verdad. Fue una jugada que se practica muchísimo en los entrenamientos, obviamente es un trabajo diario con tus compañeras, con el cuerpo técnico, siempre se busca la perfección y creo que en ese gol logre lo que había estado entrenando”.

La jugadora de Gallos Blancos Femenil, invitó a los aficionados y a todos los queretanos a que entren a la página de internet para votar por su gol, pues destacó que también esta nominación fue gracias al apoyo que siempre les han brindado en el estadio, así como fuera de él, pero sobre todo señaló que en caso de ganar el premio sería de todo México y no solo de ella.

“Todas mis compañeras cuando se enteraron me felicitaron, el club, la directora deportiva, todo mundo ha estado muy atento para felicitarme y la verdad es que todos están muy felices. Decirles a los aficionados que vayan a votar, que es muy fácil, que se registren para poder hacer el voto y obviamente a toda la afición, a todas las personas que nos han apoyado, decirles que esta nominación también es gracias a ellos, gracias a todas las personas que se han involucrado y que por favor voten y que le digan a todas las personas que conocen que lo hagan, para poder llevarnos este premio porque es de todos, de todo México”.

Daniela Sánchez se siente orgullosa de ser la única jugadora de nuestro país nominada a este importante galardón del organismo rector del futbol a nivel mundial, pues sabe que ayudará a que el balompié femenil de México tenga un boom, además de que sabe que muchas de las jugadoras de la liga están felices con esta nominación que se le dio.

“Me siento muy orgullosa la verdad, creo que es algo inexplicable, sé que muchísimas jugadoras de la Liga están muy felices y que también trabajan diariamente para conseguir algo así, entonces también va por ellas, va por todas mis compañeras de todos los equipos y solo decir que sigamos trabajando porque esto va a ser un boom para nosotras”.

Esta jugadora, que porta la playera número nueve de la escuadra queretana, señaló que todo esto también la impulsa a trabajar más fuerte y mejorar cada día, aunque era parte del trabajo y de la filosofía que tenían en el club queretano desde su llegada, por lo que ahora la motivación subirá y sin duda se verá reflejado en el trabajo diario del equipo.

“Obviamente se tiene que trabajar más, pero es algo que como club y como equipo hemos estado haciendo, yo desde que llegue, hemos estado trabajando, hemos estado dando nuestro mejor esfuerzo, en cada entrenamiento cada vez vamos mejorando, entonces nosotras como equipo, desde antes de que pasará esto (la nominación), teníamos en mente que queríamos mejorar y hacer cada vez mejores torneos”.