Regresa Marcel Ruiz al Corregidora

Uno de los mejores jugadores que ha salido de la cantera queretana es Marcel Ruiz, quien ahora viste la camiseta de los Diablos y será la primera vez que se reencuentre con la afición.

“Es la primera vez que me va a tocar jugar con público, primero por la pandemia y después por la suspensión del estadio no me había tocado; será bonito, especial, siempre es especial jugar contra el equipo de donde saliste. (El equipo) será complicado, llega a ser difícil de descifrar por la forma de entrar y en el contragolpe son peligrosos”, analizó el yucateco.

Pese a esto, el equipo de Renato Paiva pretende “sacarse la espinita” del pésimo semestre registrado en el 2023, donde no le alcanzó para meterse a la fiesta grande.

“Ha sido una buena pretemporada, trabajo muy duro, hemos hecho énfasis en el trabajo defensivo, que fue algo que nos falló el torneo pasado, un cambio de sistema, diferente en ciertas cuestiones, será un buen torneo, nos tenemos que sacar la espinita del torneo pasado. Estamos tratando de ser compactos, trabajar mejor la línea, en bloque que es algo que no existe mucho en el futbol mexicano, los bloques compactos en general, es una idea un tanto europea que trae el profe, de mejor nivel, eso creo que será bueno”, afirmó Ruiz.

Con los Diablos también viene Tiago Volpi, el arquero que se hizo ídolo en Gallos y que por primera vez jugará en el Corregidora como rival de los queretanos.

