Jugadores de Gallos Blancos están listos para el debut en casa

Los jugadores de Gallos Blancos Jaime “Jimmy” Gómez y Martín Río señalaron que el equipo está listo para encarar el Torneo de Clausura 2024, en el cual esperan darle muchas satisfacciones a los aficionados locales, quienes sin duda, se estarán dando cita en el Estadio Corregidora cada quince días para alentarlos, lo cual agradecen enormemente.

El argentino Martín Río, quién fuera anunciado apenas el martes pasado, señaló que llega a un equipo muy bien conformado y que lo ha recibido con los brazos abiertos, por lo que espera aportar su granito de arena desde donde le toque estar, pero está trabajando para estar en el nivel que desea y pueda estar en la cancha, aunque lo más importante es adaptarse a la altura.

“Contento de llegar a un gran equipo, a una gran ciudad, contento de formar parte de un gran plantel que me recibe con los brazos abiertos y muy ilusionado con este nuevo torneo. Es un gran desafío para mí, lo tomó como tal, la verdad es que siempre me llamó la atención está liga y tenía muchas ganas de jugar, cuando se presentó la opción de Querétaro, no lo dude y mi objetivo es el de venir a sumar desde donde me toque, poner mi granito de arena, desplegar todo mi potencial y ojalá poder ayudar al equipo, si el viernes me toca, poder estar, me siento al cien por ciento, obviamente acostumbrándome a la altura que es distinta a la de Argentina, pero poco a poco voy agarrando ese ritmo que pretendo para mí”.

El mediocampista argentino, aseguro que ya conoce al estratega del conjunto local, por lo que ya sabe cual es su forma de trabajar y se esforzará en cada entrenamiento para ganarse un lugar en el cuadro titular, además de que aseguro que se compromete a portar con mucho orgullo la playera del conjunto queretano, al tiempo de reconocer que la Liga Mexicana es muy distinta a la argentina.

“A Mauro (Gerk) ya lo conocía, lo había tenido en Racing, me ha tenido en la reserva de Racing y cuando él me llamó no dude, ahora hay que empezar a sumar más entrenamientos, es una liga muy distinta a la argentina, entonces nada, solo poder acostumbrarme a lo que es el equipo, a lo que va pidiendo Mauro en su día a día, en su estilo de juego. Me comprometo a dejar la vida en cada partido, en cada día que me toque vestir está camiseta porque estoy muy orgulloso de poder vestirla y la verdad es que ojalá y pueda ser un muy buen año para todos”.

Jaime Gómez, señaló que su objetivo para este torneo, es aportar goles para los queretanos o generar asistencias que se vean reflejadas en el marcador, además de que el equipo llega en buen momento luego de los encuentros amistosos y se verá ese trabajo en el encuentro del viernes ante Toluca en el Corregidora.

“Me gustaría aportar con goles al equipo, con asistencias para ir directo al marcador. La verdad es que estamos bien, hemos tenido partidos amistosos y la verdad es que nos ha ido bien, se ha visto bien el equipo y ya lo verán el viernes”.