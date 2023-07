¡Fuera de Europa! La UEFA expulsa a la Juventus de la Conference League 2023-2024

La Juventus tuvo una temporada 2022/23 de pesadilla, acabaron séptimos en la Serie A y no lograron superar la fase de grupos en la UEFA Champions League siendo relegados a la Europa League, donde cayeron en semifinales ante el Sevilla.

La pesadilla aún no termina para los Bianconeri, pues este viernes, la UEFA emitió un comunicado donde hizo oficial la sanción a la Juventus, misma que dejará al club italiano fuera de la Conference League 2023/24, donde tenía un puesto en los playoffs del torneo.

La sanción derivó de una investigación que se abrió en diciembre del año pasado, por irregularidades en los requisitos de equilibrio financiero.

Chiusura del procedimento dello UEFA Club Financial Control Body — JuventusFC (@juventusfc) July 28, 2023

Dentro del comunicado, el organismo rector del fútbol europeo indicó que “Impondrá al club una contribución financiera adicional de 20 millones de euros“. De los cuales 10, estarían condicionados a los resultados financieros.

Así como La Vecchia Signora, el Chelsea de la Premier League deberá pagar 10 millones de euros por presentar información financiera incompleta.





Presidente de la Juventus no apela decisión

El equipo italiano aceptó la sanción: “No compartimos la interpretación que se ha dado a nuestras tesis de defensa y seguimos firmemente convencidos de la corrección de nuestras acciones”, aseguró el Presidente de la Juventus Gianluca Ferrero.

A pesar de no concordar con la decisión, se decidió no apelar la sanción: “Sin embargo, hemos decidido no apelar esta sentencia. Esta decisión está en línea con la tomada en mayo pasado en la disputa con la FIGC. Como en ese caso, preferimos poner fin al periodo de incertidumbre y asegurar a nuestros grupos de interés internos y externos plena visibilidad y certeza sobre la participación del club en futuras competiciones internacionales”, declaró Ferrero a través del comunicado del equipo.

De esta forma, los Bianconeri tendrá como objetivo durante la temporada volver a ganar la Serie A después de la desastrosa temporada 2022/23.

