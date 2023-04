¡Viernes Santo! Gallos por fin ganó de visitante

Gallos Blancos consiguió lo que parecía imposible, romper la mala racha de no ganar de visitantes, después de más de tres años, lo cual era uno de los objetivos del conjunto dirigido por Mauro Gerk en su visita a Tijuana este viernes por la noche, sin embargo, sabían que no sería nada sencillo pues los Xolos no habían perdido en casa durante este torneo y también querían los tres puntos para meterse a zona de liguilla, al final el marcador fue de 1 – 2 a favor de los queretanos.

Los goles del encuentro fueron obra de José “Pantera” Zúñiga y Ángel Sepúlveda aprovechando ambos dos graves error de la defensa fronteriza, para batir a Toño Rodríguez y así sumar tres puntos importantes que los mete a la zona del repechaje, pero sobre todo rompiendo la maldición de 52 juegos de no ganar como visitantes, el descuento llegó sobre el tiempo con Joaquín Montecinos.

EL PARTIDO

Gallos demostró esa motivación de venir con un triunfo, por lo que de inmediato presionó a los fronterizos para tratar de marcar el gol que les diera la ventaja, aunque sin mucha fuerza en la definición, sin embargo, se mostraban mejor que Tijuana que también tuvo una oportunidad en este inicio del encuentro, pero no pudieron conectar el esférico dentro del área.

El empate les servía de muy poco a ambas escuadras, por lo que los Gallos Blancos trataron de proponer el encuentro, teniendo mayor posesión del balón, mientras que Tijuana no terminaba por acomodarse en el terreno de juego, pero poco a poco trató de hacerse del balón para tener mayores posibilidades de hacer algo en el encuentro, por lo que generaron disparos de larga distancia, uno de ellos por conducto de Pedro Canelo que se fue apenas desviado del marco de Gil Alcalá.

José “Pantera” Zúñiga aprovechó un error en la marcación de la defensa fronteriza, que dejó botar el balón dentro del área, lo que dejó solo a Zúñiga que con un tiro de izquierda que pego en el poste y se metió, puso al frente a su equipo, pese a la estirada de Toño Rodríguez, que no reclamó ni a su defensa, lo que habla de los ánimos que tiene el conjunto fronterizo, que intentó reaccionar, pero no hubo mucha idea. Gallos tuvo todavía oportunidad de ampliar la ventaja antes del descanso, no fue posible, al final se conformaron en el primer tiempo con el 0 – 1.

Xolos salió en el complemento tratando de empatar el encuentro, por lo que de inmediato se lanzó con todo sobre la meta de Alcalá, que evitó en dos oportunidades que cayera el empate, los queretanos aprovecharon otro error de la defensa que quiso salir jugando y con un pase filtrado a Ángel Sepúlveda, puso el segundo gol para los queretanos.

Tijuana trató por todos los medios de acortar distancias en el marcador y presionó a los queretanos, consiguieron el descuento con Joaquín Montecinos sobre la hora, en tiempo agregado intentaron empatar el juego, pero el tiempo no les alcanzó, al final se llevaron su primera derrota en casa.