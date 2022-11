Futbolista Alma Verania recarga energías en San Juan del Río

Alma Verania López futbolista profesional de la Liga MX Femenil visitó a su natal San Juan del Río a recargar energías de cara a lo que será el torneo que está por arrancar en diciembre, para reforzar a su equipo San Luis.

“Estamos en casa visitando a la familia, hace bien, un descanso es importante. La temporada no fue tanto lo que esperábamos, pero se dio buen resultado al final de cuentas el trabajo se va formando. El profe va llegando, yo también voy llegando, creo se hizo un buen equipo. Estamos conscientes de que dejamos ir algunos puntos pero creo que también estamos conscientes de que hemos mejorado”, señaló.

Con gran compromiso la futbolista buscará hacer de su equipo un fuerte candidato al campeonato como lo hizo anteriormente con América con quien logró el campeonato, o el propio Mazatlán a quien dio glorias.

“Es importante que la gente vaya sumando al proyecto al final de cuentas es un espectáculo y nosotras somos las que ofrecemos esa parte, hemos respondido bien y la gente también de buena manera tanto los patrocinios, la asistencia a los estadios. Ha crecido bastante en estos cinco años antes era jugar en los centros de alto rendimiento de los clubes. Ahora ya se juega en los estadios que es importante para la jugadora como la afición que vaya apoyando y crear una identidad con el equipo”, declaró en cuanto al torneo.

A días para que se incorpore a su equipo la jugador hizo un balance de lo que fue el pasado.

“Al final de cuentas el equipo mejoró, se mejoró el sistema nos vamos conociendo una a una. Estamos conscientes de que dejamos la vara alta y el profe nos exige no bajar de ese nivel. Físicamente me siento bien con el club con el preparador físico ahora el profe “Masha” me ha ayudado a entrenar, a no perder condición. Prepararme para lo que sigue es fundamental”, señaló.

La jugadora posee una gran trayectoria en el futbol, es medallista de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjung con la selección mexicana con quien consiguió medalla de bronce después de enfrentar a Eslovaquia en el Estadio Wutaisha.