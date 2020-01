Gallos Blancos presentaron a sus refuerzos para el Clausura 2020

No podía ser en mejor día, finalmente los Gallos Blancos recibieron los regalos de los Reyes Magos y presentaron a 8 refuerzos para encarar el Torneo Clausura 2020, además de la llegada del nuevo presidente del equipo, Rodrigo Ares de Parga.

Jonathan Perlaza, Julián Velázquez, Ariel Nahuelpán, Brian Figueroa, Jorge Aguilar, Idekel Domínguez, Michael Pérez y Antonio Nava, son los nuevos jugadoras que tendrán la consigna de igualar o superar lo hecho el torneo pasado cuando los Gallos calificaron en cuarto lugar a la liguilla y lograron 31 puntos en el torneo.

Rodrigo Ares de Parga afirmó que llega con mucho ánimo a Gallos Blancos por invitación de Jorgealberto Hank Inzunza y no dudó en tomar las riendas del equipo queretano.

“Muy contento de estar en esta institución, Jorge me hizo la invitación y no dudé en tomar este reto, contento con los refuerzos que trajimos, tenemos jugadores de experiencia, tenemos seleccionados nacionales, jugadores jóvenes, estamos conformando un buen plantel, se fueron jugadores importantes que en su mayoría eran prestados y no había forma de retener”, dijo.

LIGUILLA

Con la mira puesta en repetir liguilla en el presente torneo, Ares de Parga aseguró que es el objetivo que se plantó tanto Grupo Caliente como ahora la nueva directiva y Víctor Manuel Vucetich.

“El objetivo es igualmente llegar a la liguilla, sabemos que se hicieron muy bien las cosas el pasado torneo y queremos repetirlo e igualmente hicimos lo más importante que se quedara Víctor Manuel Vucetich”.

MÁS REFUERZOS

Aún faltan dos jugadoras para cerrar la plantilla, aunque uno de los jugadores que era prioridad como Juan Manuel Iturbe ya no hubo posibilidad de traerlo.

“Faltan uno o dos jugadores que llegarán en los próximos días y que estamos a punto de cerrarlos pero aún no los podemos anunciar, lo de Iturbe se complicó y ya estamos buscando otras opciones”.