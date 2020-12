Hamilton da positivo al Covid-19 y no estará en el GP de Sakhir

Sakhir, Baréin | AFP.- ¡Una Fórmula 1 sin su campeón! Lewis Hamilton dio positivo al Covid-19 y no podrá disputar el Gran Premio de Sakhir el domingo, anuncio su equipo y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y es duda para el cierre de la temporada la próxima semana en Abu Dabi.

"Se despertó el lunes con ligeros síntomas y al mismo tiempo fue informado de que una persona con la que estuvo en contacto antes de su llegada a Baréin (la semana pasada) dio positivo", dijo Mercedes en un comunicado.

"Estoy devastado porque no puedo correr este fin de semana. Desde que empezamos en junio mi equipo y yo hemos tomado todas las precauciones posibles, siguiendo todas las normas en cada lugar con el objetivo de estar seguros", señaló Hamilton en un comunicado.

El británico, que se proclamó campeón del mundo por séptima vez a mediados de noviembre, se sometió a un test de diagnóstico y dio positivo. "Se siente bien", agregó su equipo.

"En este momento está aislado", explicó la FIA en su comunicado oficial, estimando que los procedimientos sanitarios establecidos hacen que su diagnóstico no tenga mayor impacto en la prueba de este fin de semana.

"Desafortunadamente, incluso después de tener tres negativos la pasada semana, ayer me desperté con algunos síntomas y di positivo. Me he puesto en aislamiento durante diez días", añadió el campeón.

- Tercer positivo en la parrilla -

El nombre del piloto que le reemplazará todavía no ha sido anunciado. Mercedes tiene dos pilotos en reserva: el mexicano Estaban Gutiérrez y el belga Stoffel Vandoorne.

Con su título de campeón mundial de 2020, Hamilton alcanzó los siete, un récord que solo comparte con el alemán Michael Schumacher.

El pasado domingo el británico se proclamó campeón del Gran Premio de Baréin. El próximo fin de semana se disputa el Gran Premio de Sakhir de Fórmula 1, también en el circuito internacional de Baréin.

Mercedes precisó que su estrella se sometió a tres test la semana pasada, siguiendo el protocolo en vigor en la F1 y en Baréin, el último el domingo por la tarde. En todos dio negativo.

Antes de Hamilton, los dos pilotos de la escudería Racing Point, el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll, se perdieron pruebas por el covid-19.

Varias figuras del paddock; como el propietario de Racing Point Lawrence Stroll, el 'team principal' de Williams Simon Roberts o el responsable de neumáticos de Pirelli Mario Isola, también dieron positivo desde el comienzo de la temporada en julio.

- Segunda baja tras Grosjean -

El protocolo sanitario de la F1 prevé test de detección antes de un fin de semana de carrera, en las primersa 24 horas en el circuito, y después cada cinco días cuando los grandes premios se encadenan, como es el caso actual, con tres en tres semanas, dos en Baréin y uno en Abu Dabi, en el cierre del curso.

El personal de las escuderías y otros participantes en el 'circo' están separados en burbujas lo más herméticas posibles, para limitar el riesgo de contagio. Los casos positivos son aislados inmediatamante.

La de Hamilton será la segunda baja para el GP de Sakhir tras la del francés Romain Grosjean (Haas), que sufre quemaduras en las manos tras su espectacular accidente del domingo en la salida del GP de Baréin.

Grosjean será reemplazado por el brasileño Pietro Fitipaldi, de 24 años, nieto del doble campeón mundial Emerson Fitipaldi, que debutará en la máxima categoría.

El francés de 34 años, que salvo sorpresa está a punto de terminar su última temporada en la Fórmula 1, espera poder recuperar su volante en Abu Dabi, indicó su 'team princial' Guenther Steiner este martes.

"Hablaremos el domingo para ver si es posible, dependerá de su estado de salud", dijo sobre la despedida en la pista de Grosjean.

