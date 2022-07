Inicia concentración en el CNAR

La tenismesista queretana Dominique Reyes inicia este lunes la concentración en el Centro Nacional de Alto Rendimiento y Talentos Deportivos (CNAR) en la capital del país, con la firme intención de integrarse a la selección nacional y representar a nuestro país en los eventos internacionales, destacando que ya ha formado parte de este representativo en años anteriores con buenos resultados.

Dominique Reyes estará entrenando durante seis meses en la capital del país, junto al resto de los integrantes de la selección nacional, con la firme intensión de mejorar su nivel y técnica, pues aseguró que el entrenador del representativo nacional, Osmany Cajigal le aseguró que hay pocos jugadores con su estilo de juego.

“El director técnico de la selección mexicana de tenis de mesa, Osmany Cajigal me invitó a entrenar al CNAR, me dijo que hay pocos jugadores y jugadoras mexicanas con mi estilo de juego, por lo que me dijo que ahí podré perfeccionar mi técnica. Mi objetivo es subir mi nivel en tenis de mesa y poder llegar a ser una mejor jugadora con un estilo de juego propio, porque soy defensiva, y hay muy pocas jugadoras que tienen mi estilo”.

La deportista queretana, obtuvo la medalla de plata por equipos en los recientes Juegos Nacionales CONADE 2022, junto a sus hermanas, además de colgarse una presea de plata en la modalidad Sub 19, resultados que le han servido para mantenerse en la mira de los entrenadores nacionales, además de que ya cuenta con participación en la selección, pues en 2019 acudió al Campeonato Centroamericano Juvenil de la especialidad, consiguiendo una plata y dos bronces para México.