Jenko, entusiasmada por la Cultura Urbana

Elizabeth “Jenko” Fuerte Ruiz recordó lo difícil que fue el comienzo en el breakin con 20 años en esta disciplina, contó los retos que enfrentó para desarrollar una de sus más grandes pasiones.

“En aquel tiempo no había academias, ni donde enseñaran el breakin, lo aprendí con personas que practicaban en la calle, incluso en barrios muy peligrosos pudiera decir, aunado con el tema de ser mujer, en ese tiempo no había, éramos muy contaditas”, explicó “Jenko”, quien es Licenciada en Administración de Empresas, egresada de la UNAM y trabaja con la comitiva de los Juegos Olímpicos de México rumbo a Paris 2024.

Apasionada por la Cultura Urbana, es representante en México de ´Hip. Hop Educa´, una alianza que se tiene con Brasil, la bgirl dejó ver cómo fueron sus inicios en el breakin.

Deportes “Jenko” apasionada del break dance

"Había cierto machismo porque los hombres no eran tan fácil se abrieran a que una mujer pudiera llegar a practicar con ellos. Es como lo desarrollo en las calles y practicando sola no había la facilidad de que alguien te enseñara era a través de videos VHS integrar la parte de gimnasia. Fue bastante retador el crear una historia dentro del baile, es lo que se intenta hacer en el breakin crear tu historia, conocer tus verdaderas emociones e incluso habilidades personales, eso significó un reto” comentó.

A “Jenko” le atrajo el breakin principalmente por el tema de la música.

“Me llamó bastante la atención y también cómo se podía integrar la parte acrobática, pues de chica fui gimnasta artística a nivel profesional tuve la oportunidad de participar a nivel nacional y me atraía el poder incluir la acrobacia con pasos de baile y la música”, contó la también integrante del Colectivo Mujeres Trabajando dedicado a elementos culturales urbanos

La talentosa vio en esta disciplina la posibilidad de crear, hacer la diferencia.

“Porque algunos otros bailes ya estaban muy estructurados y había bastantes reglas, me gustó el breakin porque tenía esa posibilidad de experimentar además me di cuenta que para eso no necesitaba algo adicional, que lo único que necesitaba era mi cuerpo para poder expresarme para incluir toda la acrobacia que siempre me gustó en gimnasia, los mortales, los parados de una sola mano, todo lo que me gustaba hacer lo podía integrar a este nuevo descubrimiento que había tenido”, expuso.