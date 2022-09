Jugadoras de talla internacional

Gran orgullo para San Juan del Río fue la representación de las jugadoras de Cuervos Adriana y Eva Gálvez, seleccionadas nacionales que hicieron frente a la ofensiva del equipo de Estados Unidos en el International Bowl en el Club Campestre Teotihuacán a cargo de la liga LIFFAE.

Siendo las únicas jugadoras por Querétaro, Adriana y Eva Gálvez fueron acompañadas de sus coaches Jonathan Muñoz encargado de la categoría Femenil Equipado y Nabor Juárez presidente de Cuervos SJR.

La disciplina de las jugadoras lo fue todo para que superaran los filtros a conformar la selección mayor, esforzándose por viajar durante dos meses los fines de semana a la Ciudad de México a los try out.

Deportes Cuervos SJR presentes en el International Bowl

Lo que habla mucho del compromiso que tienen las jugadoras por crecer en el futbol americano. Ganaron su lugar al destacar entre las 170 jugadoras de las diferentes divisiones. Siendo las únicas representantes del estado queretano.

“Ya en el equipo principal ahora era buscar la titularidad, igual ese fue otro proceso en el que teníamos que seguir preparándonos con los coaches como con la selección. Al final lo logramos terminamos siendo del primer equipo, yo como receptora y Adri como quarterback”, declaró Eve quien con 20 años de edad se abre camino a una carrera profesional.

“Desde un principio sabíamos que Estados Unidos era muy fuerte tanto física como mentalmente, así que nuestro primer reto era prepararnos el quitarnos el miedo a enfrentarnos contra ellas. Desde que subimos al camión los coaches nos dijeron que era un partido normal que todo se iba a jugar bien”, declaró la quarterback, Adriana.

“Al principio se jugó contra Estados Unidos, fue pesado porque las chavas con las que jugamos eran muy pesadas, median 1.90 pesaban 100 kg. Algunas eran lineras muy pesadas, aun así eso no fue pretexto, como dijeron nuestros coaches, no las vamos a cargar entonces el hecho de jugar contra ella fue un gran reto, esos retos nos gustan que nos pongan contra chicas con más habilidades. Me gustó la experiencia fue un partido complicado, el hecho de estar en el emparrillado fue un privilegio por el hecho de que hubo muchas chicas que querían estar ahí y yo lo logré”

El estar en varias jugadas y haber ejecutar todo lo que les enseñaron los coaches fue sin duda un gran aprendizaje. Fue bastante difícil acoplarse a sus nuevas compañeras, el lanzar el ovoide.

Deportes Jugadoras fueron convocadas al International Bowl

“Era calcular velocidad y su altura, no le puedes lanzar de la misma manera a una receptora muy rápida a una muy lenta, un buen pase siempre va entre casco y pecho te tienes que acostumbrar a su tamaño”

Las jugadoras hicieron un balance positivo del Internacional Bowl, independiente de marcadores, dijeron fue un triunfo.

“A pesar de tan poco tiempo todas hicimos un equipo, una familia y ellas tienen toda su vida jugando juntas. El hecho de juntarnos dos meses antes, teníamos poco tiempo pese a ellos, el trabajo fue muy bueno”.

Nabor Juárez directivo de relación de Cuervos de San Juan aplaudió el esfuerzo de las jugadoras.

“Fue todo un proceso no solamente física sino psicológicamente. Las chicas iban cada fin de semana a Ciudad de México, entre semana también venían a entrenar desde las 6 de la mañana se presentaban para trabajar especialización en sus posiciones”





“Es un gran orgullo de contar con esta participación. Seguimos invitando a que se siga promoviendo el deporte no solo en el futbol americano, sino el flag futbol, a su vez que todas las chicas que tengan la curiosidad, las invitamos a que vengan ya son próximos los partidos que estén al pendiente de las redes sociales, vean los horarios, que sea parte la comunidad sanjuanense”

“En el ámbito de organización siempre hemos trabajado con dirección del deporte para contar con un espacio digno, aquí llevamos más de 14 años en el campo, trabajamos en conjunto para que el campo este reconocido por la LIFFAE como uno de los mejores campos naturales, obviamente la participación de la familia”, finalizó.