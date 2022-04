Libertadoras emocionadas por lanzamiento de la LNBP Femenil

El momento esperado llegó, el lanzamiento de la Liga Sisnova LNBP Femenil se hizo este miércoles y a Libertadoras de Querétaro les emociona mucho, debido a que están ansiosas de que inicie la temporada y demostrar el gran nivel que tienen, para tratar de ser las campeonas de este primer certamen de baloncesto profesional femenil.

Edgar Báez, presidente de la escuadra queretana manifestó que habrá mucha rivalidad dentro de la cancha, así como un muy buen nivel y en el caso de las locales, se tienen jugadoras extranjeras, así como jóvenes que pueden destacar, al tiempo de que se trabaja en un proyecto a largo plazo para ser referentes del baloncesto femenil.

“La rivalidad existe, pero dejar bien claro que se queda en la cancha, afuera estamos para apoyarnos. A mí me tiene muy emocionado, si esto es la primera versión de la liga femenil, no me quiero imaginar lo que serán las siguientes por el nivel que se va a ver dentro y fuera de la cancha. Hay mucho talento local, tenemos la ventaja de que podemos traer jugadoras extranjeras, buscamos tener un balance con jóvenes también. Vemos un proyecto a largo plazo, tenemos que ir creciendo con jugadoras que están chicas para la liga y que en años siguientes puedan ser las referentes y también jugar fuera de México”.

El conjunto queretano presentará su calendario el próximo miércoles, destacando que se encuentran en la Zona Sur junto a Astros de Jalisco Femenil, Panteras de Aguascalientes y Abejas de León, mientras que en la Zona Norte se ubican Fuerza Regia de Nuevo León, Plateras de Zacatecas, Adelitas de Chihuahua y Halcones de Xalapa.

La temporada regular se jugará del 23 de abril al 12 de junio, mientras que los playoffs se desarrollarán del 15 de junio al 17 de julio, las semifinales y finales se jugarán a ganar 3 de 5 juegos, las sedes de los encuentros serán las mismas que la de los equipos varoniles, y a un corto plazo se buscará posicionar en Estados Unidos a algunos de los equipos mexicanos.