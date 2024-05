Crisis laboral en la ganadería sanjuanense

El presidente de la Unión de Tablajeros, Tocineros, Introductores y Similares (UTTIS), San Juan del Río, Alejandro de la Vega Chávez dio a conocer que una crisis laboral se ha comenzado a vivir en el sector ganadero del municipio, dado los efectos que han sido causados por la sequía, entre ellos el aumento en el precio de los insumos para esta actividad y la poca ganancia que por ello se obtiene.

Comentó que no todos pero si muchos de los ganaderos, han tenido que reducir su plantilla de trabajadores para evitar tener deudas innecesarias, pues dijo que el costo de los insumos para la actividad han incrementado, provocando que con ello se de una debilidad en las finanzas de los integrantes del sector.

Local Avanza registro de ganado sanjuanense

“Reducimos nuestros gastos, reducimos nuestra utilidad, desgraciadamente muchos compañeros han tenido dejar ir gente, han tenido que reducir la plantilla de trabajadores porque es complicado pagarles a todos, no alcanza, de esa manera es como hemos tenido que ir mitigando el no incrementar el costo de la carne”.

El dirigente ejemplificó que en algunos casos, quienes cuentan con cuatro trabajadores, se han quedado con dos, pues dijo que todo ha dependido del lugar de trabajo, ya que hay quienes cuentan con grupos de trabajadores de 10 o más personas, sin embargo, en muchos casos que han recurrido a la reducción de su nómina laboral.

“Han apoyado con pastura a los productores pero no hay, no hay alimento, el panorama está un poco complicado, por eso les he dicho que a pesar de los problemas que hemos tenido en los insumos pues hemos tratado de mantener los mismos precios para evitar dañar la economía familiar”.

El dirigente mencionó que por esta misma situación se han detectado menos animales de engorda en San Juan del Río, dado que los mismos productores han reducido su hato para evitar pérdidas por los efectos de la sequía.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Es una cadena lo que se va generando y al final de cuentas vas teniendo problemas en la venta del ganado, por ejemplo en muchas comunidades había vacas de cría que esas generaban un becerro y esas personas las vendías para engordar y se iba haciendo ese ciclo de engorda de ganado, pero ya no hay, han aumentado los insumos, no hay alimento ni agua y todo se va acabando”.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Spotify, Apple Podcasts, Deezer y Amazon Music