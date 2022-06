Nadador sin apoyo, hacen rifas para ir a Centroamericanos

Ante la falta de apoyo de organizaciones deportivas para el nadador sanjuanense Luis Eduardo Corona Martínez a los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Puerto Rico, familiares y amigos realizan una rifa para generar recursos para que el tritón pueda hacer el viaje, y se concentre únicamente en lo deportivo.

“La Conade no da ningún aspecto económico para ningún nadador. Indereq tampoco ha mostrado apoyo. La FINA (Federación Internacional de Natación) no reconoce a la Federación Mexicana, para que los chicos fueran a representar a México por lo que se creó la Comisión de Estabilidad de Natación, es la que está avalando para que puedan salir pero ella no tiene recursos”, explicó Felipe Corona, padre del nadador.

Por lo que su familia y el Centro Acuático Alema están haciendo la labor de generar recursos para el viaje que se realizará del 23 al 8 de julio.

Para apoyar pueden contactar a 427 106 12 64 y adquirir un boleto por cincuenta pesos. El sorteo se realizará el primero de julio en punto de las 5 de la tarde en el Centro Acuático Alemán.

Rumbo a los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe del 23 de junio al 8 de julio en Puerto Rico, el campeón ha dado muestra de grandes resultados, recientemente logró oro en los 400 libre, oro en los 200 libre, bronce en relevo 4 x 100 en los Juegos Nacionales Conade.

Será en julio cuando Corona se enfrente con lo más selecto de la natación, por lo que continúa su camino con gran disciplina a cargo del entrenador José Luis González Hernández refuerza su preparación

Con tan sólo 16 años de edad ha colocado a México en los primeros lugares a nivel internacional como lo fue en la Copa UANA Perú en donde obtuvo record en los 400 metros libres, en los 200 metros libres más en relevo. Lo mismo en Barbados donde impuso record en la competencia participando en los 400 metros libres. Campeón en los 200 metros libres en Cancún, con un tiempo 1:55.43 en los 200 CL.

Subcampeón de la Copa Heller, medallista de Olimpiada Nacional en el 2021, una de plata en los 400 metros libre, dos de bronce en el 200 metros libres y relevo, bronce en 800 CL, superando así las medallas que logró en 2021, una de plata en los 400 y dos de bronce en los 200 libre y relevo.

Con gran disciplina es como se prepara a los eventos internacionales como lo son, Universiada Mundial, además de los Juegos Centroamericanos, el Abierto en San Francisco y el Mundial.