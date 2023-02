Nadan a contra corriente

El entrenador del club Deportivo Municipal Oriente de San Juan del Río Víctor Ramírez Sumano señaló vive una situación complicada para impartir sus clases de natación por lo que calificó de atosigamiento de parte de la dirección del deporte que encabeza Denisse Chávez.

Expuso que como club están en disponibilidad de trabajar, no nada más es un particular es un trabajo municipal entonces el hecho debería ser aportar a la sociedad no nada más a una persona en vez de cumplir con la labor social y que se promueva el deporte no se cumple.

“Para mí es bien complicada la situación porque me gusta hacer bien mi trabajo y no me dejan(...). En lugar de ayudarnos nos demeritan en mi caso me siguen atosigando el problema mayor es ese.”, expuso no ha tenido respuesta de la titular del deporte por entablar una conversación.

Explicó que para ir a los nacionales se ocupa tener apoyo que los eventos no son de un solo día, para ejemplo los nacionales que se extienden hasta cuatro días y que por viajar con los seleccionados a estos compromisos le han descontado su sueldo y le han quitado horas.

Víctor Sumano lleva trabajando en varias administraciones y dice no se había enfrentado a una situación tan compleja.

“Dijeras hago mal las cosas y exijo, pero nunca he tenido una situación así. Los resultados van más allá de lo que yo diga hablan por mí”.

Manifestó que se había acercado con el presidente Roberto Cabrera en donde se le dice que como club quieren aportar con el municipio y este dio la instrucción a tomarlos en cuenta y esta no se cumplió.

“Buscamos los medios y nunca se pudo solucionar. No tenemos igualdad de condiciones acerca de tener acceso a que entren nuevos integrantes al equipo, hay un bloqueo total, simplemente no, si quieren entrar que entren pero al CDC ha habido una cantidad grande de niños que han querido entrar con nosotros y a todos con la negativa es directa”.

“¿Cuál es la base del sustento que dice no? solo es la forma en que lo dicen no tiene una razón por la que lo establece no le veo caso y el lugar de aprovechar los recursos dar el fomento deportivo qué es en realidad lo que debería de promover pues no no lo hace no veo. El proceder a través de eso se han generado muchísimas dificultades entonces actualmente me han quitado horas de trabajo nada más porque según no contestó”, lamentó.

Por su parte la directora Denisse Vargas dijo son falsas las declaraciones y que el tema lo tomará Comunicación Social limitándose a dar declaraciones .

“Por respeto a todos . Solo te puedo decir que siempre se les ha brindado el apoyo va. Y existen evidencias de todo”, finalizó.

Esta situación merma con la preparación de los nadadores quienes han dado marcas a competencias nacionales representando a San Juan del Río, quienes previamente sobresalieron en el 32º Torneo Nuevos Valores de Curso Largo que promovió la Acuática Nelson Vargas e INDEREQ, compitiendo ante 998 nadadores y nadadoras de México quienes se dieron cita en la alberca del Parque Querétaro 2000 para poner en alto el nombre de San Juan del Río.