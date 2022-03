Naomi Mojica culmina etapa universitaria como campeona histórica

La lanzadora queretana, Naomi Mojica Gualito finalizó su temporada bajo techo y su etapa representando a la Liberty University en Lynchburg, Estados Unidos, con un muy buen resultado que la posicionan como la mejor lanzadora en la historia de dicha universidad, pues en esta última competencia culminó con una marca de 15.97 metros en impulso de bala.

Mojica Gualito se dijo contenta por estos logros y sobre todo convencida de representar a México de la mejor manera y a Querétaro, destacando que el objetivo es que vean que los mexicanos somos buenos, tanto en lo que hacen como a nivel personal.

Futbol Gallos femenil guarda silencio ante sanción

“Tengo que representar a México, tengo que enseñarles de qué estamos hechos, eso es lo que me motiva en lo personal, estoy representando a mi familia, a la escuela, a Querétaro, quiero quedar bien para que vean que los mexicanos somos chidos”.

La lanzadora queretana, es egresada de la escuela de Talentos Deportivos, está becada por Liberty desde el inicio de su licenciatura en kinesiología y entrenamiento deportivo, en mayo concluye la maestría en gestión deportiva y con ello su carrera como deportista, lo que dijo a veces la pone triste pues toda su vida ha sido el deporte y quiere seguir en él.

“A veces me pongo triste, porque desde muy chiquita empecé, desde que recuerdo siempre estuve involucrada en el deporte, me sacó de onda pensando ¿cómo es la vida sin el deporte? Claro que seguiré entrenando, pero no será lo mismo. Quisiera ser entrenadora, me gusta la idea de enseñar y motivar a otros a lograr sus objetivos, más a niños”.

Naomi Mojica demostró desde su primer año sus cualidades, al proclamarse campeona en impulso de bala y lanzamiento de martillo, además de imponer récords, lo que le valió para que, en 2020, la Atlantinc Sun Conference (ASUN) la contemplara para ser parte del ASUN Women’s Track All-Decade (2011-2020) de pista y campo.

A finales de este mes comenzará la temporada al aire libre, donde buscará mejorar su marca de 16.17 metros a 16.50 metros y con ello establecer un nuevo récord y retirarse como una de las mejores atletas que ha tenido Liberty University en su historia, y una de las mejores lanzadoras queretanas en la historia.