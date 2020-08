Número uno en velocidad

Kiara Guerrero Gutiérrez mantiene una actitud positiva pese a que no se pudo llevar el Mundial de Parkour este 2020 por la condición de la pandemia. La originaria de San Juan del Río consiguió su pase a selección al ganar en el 1er lugar en la categoría de velocidad y tercero en la categoría free style.

“Sobre el Mundial me tiene un poco triste porque justamente este año iba a ser el año en donde mi carrera como atleta se iba a despegar y no fue así. No obstante estoy aliviada porque eso significa que voy a tener más tiempo para prepararme y ser mejor de lo que era justo antes de irme a ese viaje. Lo entiendo que no es culpa de nadie y no está en mis manos entonces me mantengo con los mismos objetivos con la misma mentalidad solo un poco más fuerte”, declaró.

Kiara empezó en 2015 en el parkour primero como una forma recreativa que más tarde en el 2018 sería ya una profesional, a participar en competencias siendo muchas veces la única mujer y haberse enfrentado a hombres.

En el camino a los Juegos Olímpicos de París 2024, Guerrero se mantiene entrenando con la ayuda de sus entrenadores con la ayuda de sus papás.

“Tengo que enfocarme, tengo presente que es algo que va a pasar en cualquier momento que voy a tener que dar lo mejor de mí y que mi equipo es la selección nacional, nos apoyamos bastante”, declaro la deportista.

El hecho de que sea algo tan grande como irte a otro país es una motivación para Kiara quien tiene presente debe prepararse para llegar a donde quieres estar.

Cortesía Kiara Guerrero

Muchas son las anécdotas que la seleccionada nacional tiene, entre ellas se encuentra cuando tuvo sus primeras competencias.

“Había la oportunidad de que se abriera una categoría de mujeres para que compitiéramos y conviviéramos, insistí mucho a las chicas, las invité a participar, platiqué para que se animaran pero ellas no quisieron, no se sentían cómodas no querían competir. Lo entendí entonces me tocó competir con puros niños, la verdad estoy agradecida con mi entrenador y organizador que me permitió hacerlo a pesar que muchas personas piensan no debería combinarse dos ramas pero lo decidí hacer es como uno de mis principios”, contó la número uno.

Cortesía Kiara Guerrero

Kiara define que cada reto, más que superar al otro es superarse a uno mismo.

“Vas a ganar ese valor, ese compañerismo porque no voy con el objetivo de demostrarles a todos que soy la mejor sino con el objetivo de demostrármelo a mí y ver hasta dónde puedo llegar”, expresó la talentosa quien resultó ser de las primeras en velocidad siendo que fueron como 18 hombres.

“No estuve en un mal lugar, me sentí argullosa, me sentí feliz, quería llora de felicidad estaba contenta conmigo lo recuerdo con mucho cariño. De ahí me puse por objetivo dejar mi granito de arena de disciplina de enseñar a las mujeres, dejarles una reflexión, no nos debemos de sentir menos a los hombres solo porque no tenemos las mismas habilidades que ellos” declaró Kiara.

Guerrero motiva a las mujeres a no tener miedo a competir aunque sepan que no van a ganar.

“No lo hagan por la idea de ganar sino de convivir de ser mejor de ganar experiencia y con eso quiero animar a más mujeres a entrenar. Conozcan los beneficios del parkour que puede ser una herramienta de seguridad. No por ser mujer no podemos llegar a ser muchas cosas”, finalizó