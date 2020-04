Oliveras, piloto desde pequeño

El gusto y la pasión por la práctica de algún deporte surge en la mayoría desde pequeños, pero en el caso de Hugo Oliveras, piloto de automovilismo y dueño del HO Speed Racing Team, la pasión por los autos surgió desde muy pequeño y sin darse cuenta, pues era muy normal en el plan de vacaciones familiar la diversión en los go karts.

“Un día, mi primo y yo compramos un kart, nos inscribimos en diversas competencias locales en las que salíamos triunfadores; fue ahí cuando mi papá decidió apoyarme para dar el salto más allá de lo amateur. A los 16 años conquisté mi primer campeonato nacional y así me convertí en piloto profesional en la Fórmula México y Fórmula 3 en 1999; lo increíble es que mi familia estaba renuente a que me dedicara a ello, pero ahora ya gustan del automovilismo y me apoyan al 100 por ciento”, dice Hugo Oliveras.

El ahora propietario del HO Speed Racing sostiene que, aunque la pasión por el deporte motor no fue una herencia de su padre, él siempre ha sido su pilar pues señaló que “todo lo que me ha enseñado mi papá desde chico tiene un mensaje común: nada es fácil, hay que trabajar todos los días para lograr lo que uno quiere, nadie te regala nada, siempre ser honesto y decir la verdad, además hace hincapié que tengo que ser feliz con lo que la vida me ha dado, no conformarme y ser siempre agradecido, de ahí he tomado la filosofía de crecer, agradecer y dar”.

Su paso por el automovilismo le ha brindado muchos triunfos a Hugo Oliveras, mismos que incluyen ser Campeón Latinoamericano de la Fórmula Renault 2000 en el Panam GP Series, Subcampeón en la Fórmula Renault 2000 en nuestro país, Subcampeón Súper Copa Telcel 2016, además de que ha participado durante más de10 años consecutivos en la Nascar Peak México Series y va por el segundo año en Súper Copa Mercedes Benz, del que en su temporada 2019 se coronó como sub campeón sobre su auto #11 de Quaker State/Freightliner/3M/Monster Energy.

A nivel internacional participó en el Cart Toyota Atlantic Championship, fue seleccionado por México para pruebas de A1 GP en Silverstone, Inglaterra; en la F3000 en Maggione, Italia; World series by Renault Paul Ricard Francia y en la Fórmula Renault en Estados Unidos.

El sueño de este piloto mexicano, se ha cumplido gracias a la pasión, compromiso y sacrificio que proporciona día a día, pero si de algo está seguro, es que esto no sería posible sin el profesionalismo de todas aquellas personas que integran al equipo Ho Speed Racing y quienes son esenciales para lograr sus propósitos como piloto, al poner sus bólidos a punto para realizar el mejor desempeño en cada una de las fechas de los campeonatos donde sin duda es protagonista.

“Sé que mi profesión implica una gran labor de parte de ingenieros, técnicos, mecánicos y todos quienes conforman el HO, pero también de las marcas patrocinadoras. Agradezco a todos los que me han apoyado a lo largo de todos estos años y este 2020 en especial a Monster Energy, 3M, Quaker State y Freightliner, quienes inyectan recursos necesarios para hacer esto posible. Es por todos ellos y por mi familia que cuando salgo a pista doy lo mejor de mi como piloto para brindarles una gran satisfacción”, reconoció Hugo Oliveras.