Paola Espinosa anuncia su retiro: el legado de la mejor clavadista mexicana

Cuando Paola Espinosa y Alejandra Orozco salieron del agua después de haber tirado el quinto y último clavado durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012, algo había cambiado para siempre. Las mexicanas lograron colgarse la medalla de plata, y aunque el éxito fue en equipo, el relato individual no escapaba de la épica. Orozco, a sus 15 años, comenzaba recién su carrera, mientras que Espinosa se consolidaba como la mejor clavadista en la historia de México al ganar su segunda presea olímpica, después del bronce conseguido en Beijing 2008.

Ese honor acompañó a Paola durante los años que duró su trayectoria dentro de los saltos ornamentales, y se extenderá en adelante, en el recuerdo, una vez que la atleta de 35 años anunció de manera oficial su retiro del deporte de alto rendimiento.

Son casi 25 años los que han pasado desde que Paola Espinosa comenzó a entrenar clavados en su natal Baja California. Motivada por las imágenes que llegaban desde los Juegos Olímpicos de Barcelona y su alberca al aire libre, en lo alto de las montañas, la joven atleta convirtió el pasatiempo en un modo de vida.

El talento y el trabajo le permitieron encontrar un lugar dentro de los clavados mexicanos. Eran los años en los que las mujeres clavadistas rompían las barreras en una disciplina tradicionalmente exitosa en nuestro país. Como lo marca el proceso, Paola Espinosa cosechó triunfos en las competencias continentales. Sus medallas en sus primeros Juegos Centroamericanos y Panamericanos le permitieron cumplir el sueño olímpico en Atenas 2004, donde quedó cerca del podio en los clavados sincronizados tanto en trampolín como en plataforma.

La consolidación de la bajacaliforniana llegaría cuatro años más tarde, en Beijing 2008, justa para la que fue elegida como abanderada. Espinosa no sólo portó con orgullo el lábaro patrio durante la ceremonia de inauguración, sino que también lo hizo en la fosa, junto a Tatiana Ortíz. Las mexicanas, valientes, se colgaron el bronce desde la plataforma en lo que representó un día histórico para el deporte mexicano.

En el #DiaDeLaBandera 🇲🇽 más bonita del 🌍, queremos destacar a una digna defensora de sus colores, @paolaespinosaof, la mejor clavadista de México en la historia (mujer), un orgullo tricolor, quien tuvo el honor de ser la abanderada de la delegación para Beijing 2008. Histórico pic.twitter.com/zQ3Ku5F6tF — atletasmx (@atletasmxof) February 25, 2022

Con el impulso de su fuerza, como metáfora de un clavado, Paola Espinosa regresó a una justa olímpica en Londres 2012, donde incluso pudo superar lo hecho en el 2008, al ganar la plata desde la plataforma de 10 metros junto a Alejandra Orozco. Las dos preseas olímpicas la consolidaron como la máxima exponente de su disciplina.

En el camino, Paola también buscó la gloria de manera individual. Nunca estuvo tan cerca como en Río 2016, cuando finalizó en el cuarto lugar desde la plataforma. La anhelada medalla se escapó por muy poco. Sin saberlo, aquella fue su última participación en unos Juegos Olímpicos, luego de no poder clasificar a Tokio 2020 durante un polémico selectivo.

Campeona del Mundo

Más allá de las páginas doradas que escribió dentro del olimpismo mexicano, Paola Espinosa también mostró su dominio en los Campeonatos del Mundo, donde logró ganar cuatro medallas, una de ellas de oro. Fue en Roma 2009, en los años de esplendor de la bajacaliforniana, cuando incluso logró imponerse a la china Chen Ruolin, campeona olímpica en Beijing. El resto de la cosecha son tres bronces, uno en individual y dos desde el trampolín de tres metros sincronizado.

El nombre de la clavadista también quedó escrito con letras doradas en los Juegos Panamericanos, donde cosechó 13 medallas (8 oro, 3 plata y 3 bronce), al igual que en los Juegos Centroamericanos, competencia en la que se convirtió en la mexicana con más preseas, con nueve (5 oro, 3 plata y 1 bronce). En los reconocimientos individuales, la mexicana ganó cuatro veces el Premio Nacional de Deportes, tres en la categoría deporte no profesional y una más, la última, en el 2019, gracias a su brillante trayectoria, misma que hoy, en su retiro, apela a la inmortalidad.

El Perfil



NOMBRE: PAOLA MILAGROS ESPINOSA SÁNCHEZ

LUGAR DE NACIMIENTO: LA PAZ, BAJA CALIFORNIA

FECHA DE NACIMIENTO: 31 DE JULIO 1986

EDAD: 35 AÑOS

DEPORTE: CLAVADOS

PARTICIPACIÓN EN JUEGOS OLÍMPICOS

ATENAS 2004

BEIJING 2008

LONDRES 2012

RIO 2016

SUS MEDALLAS OLÍMPICAS

EDICIÓN RESULTADO PRUEBA

BEIJING 2008 BRONCE 10 METROS SINCRONIZADO

LONDRES 2012 PLATA 10 METROS SINCRONIZADO

SUS MEDALLAS EN CAMPEONATOS MUNDIALES

EDICIÓN RESULTADO PRUEBA

BARCELONA 2003 BRONCE 3 METROS SINCRONIZADO

ROMA 2009 ORO 10 METROS INDIVIDUAL

SHANGHAI 2011 BRONCE 10 METROS INDIVIDUAL

GWANGJU 2019 BRONCE 3 METROS SINCRONIZADO

SUS MEDALLAS EN JUEGOS PANAMERICANOS

ORO 8

PLATA 3

BRONCE 2

SUS MEDALLAS EN JUEGOS CENTROAMERICANOS

ORO 5

PLATA 3

BRONCE 1

PREMIO NACIONAL DE DEPORTES

2003 DEPORTE NO PROFESIONAL

2007 DEPORTE NO PROFESIONAL

2009 DEPORTE NO PROFESIONAL

2019 TRAYECTORIA

