Paty Valle cosecha tres oros en Berlín

La queretana Patricia Valle Benítez se colgó tres medallas de oro en el Campeonato Internacional Alemán de Natación “IDM Berlín 2021”, justa que le sirve a la nadadora para continuar con su preparación de cara a los Juegos Paralímpicos de Tokio, en donde buscará nuevamente colgarse alguna presea.

Valle Benítez compartió a través de las redes sociales los resultados de esta competencia en tierras germanas, en donde se dijo contenta por la obtención de los primeros lugares en las pruebas de los 100 metros libres en donde mejoró su marca al realizar la prueba en 3 minutos con 6 segundos, dos segundos menos que consiguió en el Mundial de Londres en 2019.

Las otras dos preseas que consiguió la representante queretana, fue en los 50 metros libres en la categoría S3 con una marca de 1 minuto, mientras que la tercera presea dorada fue en los 50 metros pechos de la categoría SB3, con una marca de 1 minutos, 5 segundos y 45 centésimas, resultados que la deja muy contenta y con paso firme para acudir a Tokio.

“Con estos 3 oros me despido de Berlín, es para mí un momento muy importante como atleta, como ser humano, como mujer y como persona, saber que ya no regresaré aquí como candidata a una atleta Paralímpica si me genera un shock de emociones, pero también de gratitud a la vida y a Dios, porque él me hace permitido hacer lo que más me gusta, nadar, y que seguramente lo seguiré haciendo”.

Paty Valle aseguró que está consciente de que le falta mejorar algunas situaciones de cara a la justa paralímpica, pero lo más importante es que la lesión en su hombro ha ido sanando por lo que seguirá nadando para lograr sus objetivos en Tokio.

“Soy consciente de que me falta mejorar para Tokio, y estando ya a unos meses de la justa deportiva más importante tengo que dar en todo por el todo para lograr los objetivos, el hombro ha ido sanando poco a poco y que gracias a Dios no ha sido impedimento para seguir nadando”.