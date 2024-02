Profesor Félix Landeros, orgullosamente sanjuanense

El poder influir positivamente en las vidas de los niños y adolescentes, es la mayor satisfacción que su trabajo le ha dejado para el profesor, Félix Norberto Landeros Estrada.

Orgullosamente sanjuanense, Félix Norberto es docente de Educación Física, con una antigüedad de 28 años, en los que ha podido apoyar a sus alumnos a través del deporte, ejerciendo en las escuelas secundaria 15 de septiembre de Bizarrón de Montes, en el Colegio San Juan, en la Mahatma Gandhi.

Lo mismo en el Centro de Formación del club de futbol Necaxa, así como en el Instituto Santiago. Actualmente se desempeña en el Colegio Corregidora en secundaria y preparatoria y la secundaria Jesús Reyes Heroles.

Landeros Estrada ha logrado reforzar a sus alumnos, a ser capaces de afrontar las diferencias situaciones que se presenten en el día a día.

“Para mí es muy gratificante que ex alumnos me saluden en la calle y me platiquen sobre su vida, es algo que me fortalece como persona y docente”, declaró el profesor.

Ha preparado a sus alumnos para enfrentar los desafíos. Foto: Cortesía / Félix Norberto Landeros Estrada

Comentó hace falta reforzar el deporte en la entidad, más apoyo a los talentos mediante becas.

“Mi visión a nivel deportivo de San Juan del Río es, tal vez no haya una buena organización, las personas que dirigen el deporte no son especialistas en la materia, las instalaciones se les da mucha carga y poco mantenimiento. Y por último deseo que en San Juan, a los deportistas destacados se les otorguen becas de manera que puedan seguir sus estudios profesionales”, señaló.

Dijo las jóvenes promesas se muestran muy entusiasmados, que tienen que ser alentados tanto en casa como por las direcciones para que puedan desarrollar al máximo su potencial.