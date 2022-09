Programa “Más kilómetros, menos botellas” espera el apoyo de los corredores

El tema del reciclaje será muy importante a partir de este domingo, cuando se lleve a cabo el Medio Maratón, una de las tres carreras en donde se aplicará el programa “Más kilómetros, menos botellas”, que consiste en que los corredores lleven sus botellas de PET para depositarlas en contenedores especiales y con ello ayudar al planeta, se tienen muy buenas expectativas en cuanto a la respuesta.

Lo anterior lo dio a conocer la titular de la Secretaría de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Tania Palacios Kuri quién reitero que este tipo de programas es para buscar la vinculación de las empresas con el desarrollo económico, el medio ambiente y el bienestar social, por lo que se dijo contenta de que se pudiera sumar en este caso el tema deportivo con estas tres carreras emblemáticas como lo son el Medio Maratón, la Carrera de la Esperanza y el Querétaro Maratón.

Deportes Correrán con conciencia el Querétaro Maratón

“Uno de los principales impulsos que quiere aterrizar el alcalde con su equipo de trabajo a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible, es la vinculación y realizar acciones en conjunto con diferentes aliados estratégicos, para poder motivar el equilibrio entre el desarrollo económico, la protección del medio ambiente y el bienestar social, en este caso con Grupo Alen que tienen marcas que reciclan el plástico en un 100% y es un importante gancho para poder vincularlos con los organizadores del Querétaro Maratón a través del Cluster de Plásticos y con al línea de Gobierno del Estado y poder concretar esta acción que es poner al deporte y al medio ambiente en una misma frase, a través de actividades deportivas, de tres carreras insignia de Querétaro como lo es el Querétaro Maratón, la Carrera de la Esperanza y el Medio Maratón”.

Palacios Kuri manifestó que la expectativa en cuanto a la respuesta de los corredores y de la sociedad en general es muy buena, pues tan solo en la máxima fiesta deportiva de la entidad, se espera recolectar alrededor de 50 mil botellas de PET y tapitas, además de que se contará con contenedores a lo largo de los 42 kilómetros, para facilitar que los corredores puedan depositar sus botellas en cualquier parte del recorrido.

“En el Querétaro Maratón tenemos una expectativa de alrededor de 50 mil botellas y tapitas, lo más importante es que se van a reciclar a través de un mecanismo que consiste en 19 contenedores de plástico a lo largo y ancho de estos 42 kilómetros, van a fungir como un receptor de estas botellas y tapitas, además algo importante mencionar de Grupo Alen, es que ellos hacen un cien por ciento de reciclaje en los productos que nos ofertan, los recipientes de sus productos son reciclados, trabajan con cero por ciento de plástico virgen, esto es muy importante porque si nosotros queremos reducir la contaminación por plástico, es importante trascender a modelos de economía circular, a prácticas circulares y esta sin duda es una práctica circular, entonces esperemos que haciendo equipo con la ciudadanía que es la que al final impulsa, desarrolla y realiza actividades deportivas, que tienen la oportunidad de proteger el medio ambiente, pues lo pueda realizar”.

Deportes Hubo una gran respuesta de corredores

La funcionaria municipal, calificó como una gran fuerza el que la administración estatal se este sumando a este tipo de eventos, luego de que Edward Sánchez del Rio anunciará que llevaran este programa a todos los eventos y actividades deportivas, para que cada vez sean más los queretanos que reciclen sus botellas de PET y las tapitas.

“Representa una gran fuerza, vimos al gobernador hace unos días firmando el Manifiesto Universitario Procircular, es un precedente importante no solamente en los universitarios sino en la comunidad y por supuesto que Edward Sánchez ha mostrado una gran voluntad de poder insertar estas prácticas en futuros ejercicios, en futuras carreras, en próximos eventos deportivos, es lo que tiene que trascender no solamente en las actividades deportivas, sino en las múltiples tareas que tenemos todos los días como consumidores que somos, si bien el reciclaje no es digamos la solución completa para el reto que tenemos por delante, es una gran oportunidad para que la ciudadanía meta en su vocabulario diario las palabras reciclar, reutilizar y reducir, tenemos estas tres palabras importantes que tenemos que usar en todos los ámbitos. Los invitamos a todos los corredores a que sean parte de este Querétaro Circular, la circularidad empieza en la cultura ciudadana”.

Tania Palacios Kuri, anunció además que Grupo Alen está interesado en traer a Querétaro las máquinas llamadas de retorno social, en donde los ciudadanos pueden depositar sus botellas de PET y se les otorgan puntos para adquirir productos de limpieza, pero sin duda el primer paso es el de hacer esta colecta de botellas en las tres importantes carreras de nuestra entidad, por lo que agradeció a los organizadores que se sumen a este programa.

“Grupo Alen está interesado en traer a Querétaro esas máquinas de retorno social, que ya utiliza en el norte del país, mediante las cuales un ciudadano que puede tener acceso a PET, pueda insertarlo en esas máquinas y de alguna manera por cada cierto número de toneladas o de peso, le va a acreditar 200 puntos en una tarjeta, los cuales podrá canjear por producto que al final es un trueque muy bondadoso con la tierra, pero además que les redunde en un beneficio hasta cierto punto económico pues es importante, es un primer paso, un gran paso y estamos muy agradecidos con los organizadores de las tres carreras por abrirse a este importante paso que se está dando por Querétaro”.