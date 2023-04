Reclaman pagos instructores municipales de natación

De acuerdo con trabajadores de las acuáticas municipales, quienes prefirieron no dar sus nombres por temor a represalias, llevan dos meses sin recibir sus pagos, siendo 35 los afectados y afirman que lejos de encontrar una solución se han encontrado con la indiferencia del director del deporte, Guillermo Jiménez a quien han buscado sin una respuesta.

Afirman ser testigos del deterioro de las albercas las cuales han pasado de un color azul a verdoso, aspecto que también han notado los usuarios de estás áreas municipales.

Local Reactivarán acuática con 3 mdp

Al respecto el director del deporte, Guillermo Jiménez Guerrero señaló que están buscando los mecanismos para resolver los pagos, además de que se les dará a firmar sus contratos para que terminen el año en su labor; de igual modo señaló que se están generando estrategias para normalizar el mantenimiento a las albercas.

Cabe resaltar que los trabajadores enfatizaron que “Llevo trabajando muchos años aquí, no estoy a favor de ninguno de los otros jefes, simplemente que me paguen y que se hagan las cosas como se deben. Llevamos dos meses sin pago, la nueva coordinadora Elena Mejía nos dice que estamos acostumbrados a que no nos paguen y que debemos aguantar”, declaró uno de los instructores.

El personal lamentó la situación, ya que dicen que no pueden esperar pues tienen familia, hijos que sustentar.

“Quedaron de pagarnos la semana pasada y nada, he estado pidiendo préstamo tras préstamo y ya no se puede”, agregó.

Local Descartan desabasto de agua por Acuática

Otro instructor señaló que el encargado de darle los pagos es Rodolfo Serrano quien además les dijo que se les bajará el pago.

“Nosotros realmente ganamos muy poco y todavía quieren bajar más. Hemos hablado con él y dice vuelven a venirme a hacer bolas y los corro. En un ambiente de hostilidad constante. Nos afecta directamente”.

Por otro lado señalaron que a los usuarios se les aumentó el costo de inscripción y las albercas no están recibiendo el mantenimiento adecuado.

“En el Pedregoso la alberca está sucia, no hay gente de limpieza, lo mismo en el Multideportivo, al agua solo se le está poniendo hipoclorito, la gente se está quejando.” Expuso uno de los entrevistados.

Local Por arrancar segunda etapa de acuática

Los afectados resaltaron que laboran por honorarios, sin ninguna prestación de Ley, sin seguro y que ahora se enfrentan a no recibir su pago en fecha, razón por la que han enviado escritos al director del deporte, que no les ha apoyado.

“Está el temor que nos corran a varios de nosotros, de hecho ingresaron profesores que corrieron anteriormente, a una de ellas se le estaba ahogando una niña y ahora la regresan, no tienen la capacidad”.

“En una junta se nos dijo estaría nuestro pago hace dos semana y se llegó la fecha y no nos depositaron, en esa misma junta se nos dijo que nos bajarían el sueldo lo cual no es justo porque incrementaron el cobro a los usuarios y no están dando el mantenimiento que es a las albercas”, señaló otro de los instructores.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo