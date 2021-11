La competencia futbolera más importante del país, la Copa Telmex Telcel regresa a las canchas y por ello anunciaron que ya están listas las inscripciones para esta edición 2021 – 2022, en la que esperan contar con una gran participación de equipos, pues se tienen tres categorías, como lo son la Varonil, Femenil y Juvenil, en donde se esperan grandes encuentros en busca del título tanto estatal, como nacional.

El presidente de la Asociación Queretana de Futbol, Mario Villanueva dio a conocer que ya les llegaron las convocatorias para este torneo, reiterando que pueden participar equipos y ligas de futbol de aficionados, así como estudiantes de nivel medio, medio superior y superior, por lo que solamente tendrán que armar su equipo e inscribirlo a través del sitio oficial del evento que es www.copatelmextelcel.com.

En este sitio web, podrán encontrar todo lo necesario para inscribirse, destacando que tienen hasta el 19 de diciembre para realizar este trámite, que será completamente en línea y así formar parte de la competencia futbolera, además de que, en la rama Femenil, podrán participar jugadoras que hayan nacido en 2007 o años anteriores, mientras que en la Varonil, está dirigida a los nacidos entre 1996 y 2003, pero podrán contar con un máximo de cinco jugadores nacidos en 1995 o años anteriores, en tanto, en la Juvenil podrán participar jugadores nacidos entre los años 2003 y 2006.

Los organizadores hicieron énfasis en señalar, que no se permitirá la participación de jugadores que hayan tenido ya actividad o hayan estado inscritos en algún club profesional, desde sub 17, sub 20, Tercera División, Segunda División, Liga Premier, Ascenso, Primera División, Copa Mx, Liga Mx y Expansión Mx, ni de ninguna clase de carácter profesional.

En cuanto al arranque del torneo, se tiene contemplado que sea del 3 de enero con la fase colectiva, la cual concluirá el 1 de mayo, aunque algunos estados pudieron haber iniciado antes, mientras que la fase estatal de la competencia se tiene contempladas del 2 de mayo al 24 de julio, en donde se vivirán encuentros mas emocionantes, ya que todos querrán quedarse con la representación del estado y así acceder a la fase nacional de la competencia futbolera.

Los dirigentes de esta importante competencia reiteraron que la espera para volver a las canchas fue larga debido a la pandemia por el Covid-19, sin embargo, ahora más que nunca es importante hacer ejercicio, se ha vuelto primordial para tener una buena salud, “por esa razón, el proyecto social de la Fundación Telmex Telcel, que busca promover la activación física para alejar a los jóvenes de adicciones, promover la integración familiar y elevar su calidad de vida, regresa a las canchas”.