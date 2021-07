Rock n' WOD Crossfit, espacio para el deporte

El crossfit en San Juan del Río vive una nueva etapa ahora con Rock n' WOD quien llevó a cabo la reinauguración llevando a cabo una serie de competencias con sus atletas más destacados quienes dejaron su mejor esfuerzo en cada ejercicio, ya fuera haciendo cuerda o levantando pesas.

Daniel Anaya Álvarez titular de Rock n' WOD agradeció el apoyo de Wolfpack por el tiempo en que fueron socios, con quienes se llegó a buen acuerdo en todo momento, deseando éxito a futuro. A todos los involucrados por hacer que el gimnasio no sólo se hubiese mantenido en tiempo de pandemia, sino crecer y hacer familia.

El también ingeniero en Sistemas Computacionales reconoció la disciplina de sus atletas quienes fueron un pilar a no dar marcha atrás con el proyecto.

La comunidad de crossfit se distingue por tener personas comprometidas, que gustan de retos y que apoya a sus compañeros para mejorar.

Es así que la deportista Andrea Malvaez Peralta, originaria de San Juan del Río, es un referente del crossfit con 5 años de trayectoria, quien inició en esta disciplina desde los 10 años, felicitó al team Rock n' WOD.

“Gracias a su apoyo por motivarme a seguir entrenando por su dedicación. Me alegra que hayan podido sacar el proyecto que iniciaron poco a poco, todo esfuerzo que han hecho, felicitaciones”.

De igual forma César Malvaez Peralta, quien inició desde hace 6 años en el crossfit.

“Conforme he avanzado en este deportivo me he enamorado cada día más, todos los días encuentro algo nuevo. El crossfit es para todos no importa tengas 10, 80 años, se adapta. Vengan, inténtelo, no se queden con las ganas. Muchos tienen estereotipos de lo qué es el crosffit, vengan aquí las puertas están abiertas”, agregó.

La invitación está hecha para descubrir más beneficios con asesoramiento de los coaches profesionales en Avenida Universidad #213, Colonia Banthí, frente a la gasolinera.

Es así que Rock n' WOD promueve el crossfit en San Juan del Río, con el que se adquiere fuerza y acondicionamiento físico, pero más allá de eso una comunidad que teje relaciones teniendo en común el mejorar.

“Las personas se apoyan unas a otras, bien aportando consejos o con frases de ánimo. De esta manera se va configurando un verdadero equipo”, expuso el titular de Rock and Wood

“Crossfit es un sistema de acondicionamiento físico basado en ejercicios constantes variados, con movimientos funcionales, ejecutados a alta intensidad. Es una técnica de entrenamiento que enlaza movimientos de diferentes disciplinas de forma secuencial, tales como la halterofilia, el entrenamiento metabólico y gimnástico”.

“Esto genera magia en nuestro día, comenzamos a tener cambios paulatinos desde tener un mejor humor, sonreír más y que todas las ideas fluyan mucho mejor y que nos adaptemos mucho a los procesos. Si tenemos la actitud, fuerza si le damos la parte de cuidado y ejercicio a nuestro cuerpo los resultados van hacer magníficos”, compartió la deportista Elizabeth Anaya Álvarez.

El evento contó con los protocolos de sanidad que la nueva realidad por pandemia exige. Con el apoyo de amigos y familias que se hicieron escuchas con sus porras y aplausos para los deportistas.