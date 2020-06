Roxana Rico se recupera

La corredora Roxana Rico Romero, campeona de múltiples distancias se recupera de la lesión que sufrió entrenando en una caída. La atleta continúa preparándose para la carrera del Cañón del Paraíso que se llevará a cabo en el mes de noviembre en Peñamiller, Querétaro.

La multimedallista ha tenido que adecuar su preparación luego del accidente y de haber dejado pasar varias carreras ya que estas se cancelaron por la pandemia de Covid-19.

La originaria de San Juan del Río sabe que la disciplina es la manera de poder salir adelante, un poco de acondicionamiento físico y trotes cortos acompañados del spinning pues tiene por reto recorrer la distancia de los 50 kilómetros.

Con pasión recordó una carrera en la que llegó en cuarto lugar sonriendo de dolor.

“Enojada por qué quería llegar mejor. Pero esa carrera me gustó mucho, corrí 28 km y justo en el km 11 mi tobillo tronó como rama.... Chackssss se me salió el maléolo. Un chico me ayudó y me dio Diclofenaco y me dijo ahorita en el puesto de hidratación pido ayuda. ¿Y qué creen que hice? Me acomodé el maléolo lloré como 5 min.”

Entonces decidió terminar la carrera supo que llega donde uno decides y se lo propones.

“Abandonar una carrera no era lo que yo tenía planeado. Ya llegando a la meta me atendí, llevó a mi bebé ahí, me estaba esperando en la meta. En ocasiones lo que pensamos que duele nos hace más fuertes”, compartió la campeona.

“Estoy de verdad ansiosa de salir de esta situación que se nos presentó para volver a retomar mi vida normal, más no me quejo, las cosas pasan por algo y está canijo”.

La maratonista con 8 años corriendo está enfocada a las distancias largas y poniéndose metas a cumplir.

Con motivo de la pandemia los planes cambiaron por completo, en esta temporada la atleta se había puesto por reto correr hasta 4 maratones, desafío que deberá postergarse para el 2021.

La multimedallista no sólo se desempeña como deportista, también es mamá de 2 adolescentes y un niño de 8 años, es casada, instructora de spinning y diseñadora gráfica.