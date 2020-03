San Gil es campeón

El equipo de futbol Atlético San Gil se proclamó campeón de Liga de futbol “Iztachichimecapan” contra Atlético San Juan, tras una final frustrada por la indisciplina de algunos jugadores el partido concluyó antes de tiempo cuando San Gil se mostró superior con dos goles de Emiliano Aguilar para merecer el campeonato.

Enrique Díaz Morales titular de la liga expuso a los equipos en la premiación que: “el futbol es una religión lo hemos comprobado hoy, desgraciadamente las cosas no salieron como se planearon, no le vamos a echar la culpa a nadie, simplemente no salieron.”

Deportes Monterrey se impone a Súper Héroes

El profesor Enrique hizo entrega de los reconocimientos a los mejores jugadores, el reconocimiento a Eduardo Madbiel Olvera Ramírez del equipo Centro de Formación, recibió Eugenio Hernández como uno de los mejores goles. Agradeció a Tacos El Milenio por el apoyo y sumarse a la liga.

El evento sirvió de marco para hacer un reconocimiento al equipo de Santos Lagunas por el mejor gol de Víctor Manuel Vázquez Ortega; el mejor portero Andrés López Parra del equipo Centro de Formación Deportiva, y al portero con menos goles, Jesús Pérez Mendoza del equipo Atlético San Gil.

Los equipos alzaron el trofeo para dar por terminada la temporada. El campeón del torneo balonero fue el equipo Real Victoria con 4 goles de Aarón Chávez (2), Pable Monroy y ángel Ávila a uno de Alfredo Neftalí Guerrero.

La Liga Iztachichimeca que significa Tierra Blanca de los Chichimecas, continuará promoviendo el futbol como lo empezó a hacer desde hace 16 años, para ser una de las preferidas, jugándose sólo en San Juan del Río.