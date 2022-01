Se proclaman campeonas

Teniendo como escenario la K-ncha Soccer Place, en Punta Victoria, San Juan del Rio, CEFORRK con las Gallitas Koreanas se proclamó campeón del primer torneo de fut 7 “Gustavo Emilio” al ganar la final 9-5 a Star´s Palomas en lo que fue el primero de muchos compromisos que tiene en temporada.

Las dirigidas por el profesor José Francisco “Kore” Román se tiraron al ataque con equipo completo en donde Ixcaret Lupecio, Ximena Tenorio y Abigail Salgado hicieron una serie de jugadas para sacar la victoria.

Recién arrancado el encuentro el representativo de CEFORRK se puso al frente con un derechazo de la delantera y capitana del equipo Ixcaret Lupecio. Transcurrieron sólo 40 segundos cuando la delantera Abigail Salgado centró para que Ximena Tenorio empujara el balón y así poner al conjunto del profesor Román con ventaja de 2-0.

En el minuto 15 las jugadoras de CEFORRK realizaron un contrataque para que la capitana Ixcaret colocara el tercero de la noche.

Las acciones continuaron con Abigail Salgado sola afuera del área grande para cruzar la portera de Star´s paloma que poco pudo hacer para detener el disparo dejando ya un marcador de 4-0.

El conjunto de las palomas logró un tiro de esquina bastante peligroso sin embargo las comandadas por Ixcaret Lupecio contraatacaron y por el lado izquierdo llegó Ximena Tenorio con un zurdazo para colocar el 5 gol a favor de las gallitas koreanas.

A solo un minuto de terminar el primer tiempo las Star´s paloma desbordaron por la derecha mandando el centro para que su delantera colocara el balón en las redes, hacer el primer tiempo con un 5-1 a favor de CEFORRK.

Para la segunda parte, nuevamente la jugadora de palomas hizo un sombrerito a la portera de CEFORRK y colocar su segundo gol, dejando un marcador de 5-2.

Sin embargo, la capitana de CEFORRK no dejó así las cosas y con potente disparo amplió la ventaja (6-2) para las del conjunto guinda.

El entusiasmo de las gallitas koreanas siguió en asenso por lo que Ximena Tenorio Sacaba mandó derechazo por la banda izquierda y colocar el balón en las redes para un marcador de 7-2.

Las Palomillas recuperaron el balón para que Anayeli Olvera con tremendo escopetazo que venció a la portera de CEFORRK.

De nueva cuenta Ximena Tenorio sacó derechazo que cruzó a la portera de las Star´s colocando el 8 para el equipo y el cuarto en su cuenta personal.

El partido siguió su curso, las faltas no se hicieron esperar por lo que las chicas de Star´s Paloma tuvieron una oportunidad desde los once pasos que la medio campista Anayeli Olvera no desperdició para el cuarto gol de su equipo. La goleadora Anayeli Olvera por medio de un tiro libre sacó tremendo disparo para burlar a la barrera, y colocar un tanto más en el marcador y poniendo el partido más interesante.

Las dirigidas por el Profesor Román lograron una última jugada con disparo de derecha que cruzó a la portera y colocó el marcador final de 9-5 a favor de CEFORRK.

El equipo ganador hizo la invitación a formar parte de su a incorporar cualquiera de sus equipos las puertas están abiertas para recibirlos, la escuela de CEFORRK se encuentra en la calle de Jalpan #45, en la colonia Granjas Banthi, en San Juan del Río. Se aceptas niños y niñas desde los 5 años. Para más información contactar al 427 277 2482 o al 442 837 6096.