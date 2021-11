Seleccionados mexicanos Ochoa y Rodríguez recibieron amenazas de muerte en redes sociales

El portero Guillermo Ochoa y el defensa Luis Rodríguez, de la selección mexicana, recibieron amenazas de muerte en redes sociales luego de las derrotas sufridas ante Estados Unidos y Canadá por el octogonal de la Concacaf para el Mundial de Catar-2022.

El pasado viernes, México perdió 2-0 ante Estados Unidos en el estadio TQL de Cincinnati, y después del partido Luis el 'Chaka' Rodríguez y su esposa recibieron mensajes intimidatorios en Instagram.

"Puto tronco de mierda, ya aléjate de la selección, si no, va a tocar matar y violar a tu puta madre, a tu esposa y a tus hijos, ahí luego te los mando en bolsas negras", dice uno de los mensajes que Rodríguez mostró públicamente.

El lateral derecho de los Tigres respondió al usuario -identificado con el nombre de Miguel-, que envió los mensajes. "Entiendo que mi trabajo en selección puede causar todo eso en ti. No lo justifico, pero lo entiendo. Te pido por favor que no le escribas más a mi esposa. Violar y matar son palabras muy fuertes, Miguel, no nos merecemos eso".

El 'Chaka' Rodríguez sostuvo en su respuesta de manera cordial y firme que "dejar la selección no es opción para mí".

El martes, la selección mexicana perdió 2-1 ante la canadiense en el estadio de la Commonwealth de Edmonton; el arquero Guillermo Ochoa fue señalado por la prensa y la afición de fallar en ambos goles del equipo local.

Karla Mora, esposa del cancerbero, recibió en Instagram un mensaje con violento reclamo: "Dile a tu pendejo que ya no juegue en la Selección, si no toca matarte y violarte a ti y tu familia".

La mujer de Ochoa respondió con respeto ante la agresión sin ventilar el emisor del mensaje: "Es un deporte, a veces se gana y otras se pierde. Todos somos seres humanos y todos podemos cometer errores y justo de esos errores es de donde sale el carácter, tu mejor versión... Calma, que falta camino por recorrer y estoy segura que les darán muchas alegrías a México".

Tras las derrotas ante Estados Unidos y Canadá, México se quedó con 14 puntos y bajó del primer lugar al tercero del octogonal, todavía en zona de clasificación directa al Mundial.