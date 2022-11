Suman esfuerzo corredores unidos con causa

En un gesto de solidaridad, la comunidad corredora de San Juan del Río se unió para mostrar su apoyo a la ultramaratonista Irene Moran quien pasa por un momento difícil. Los deportistas se reunieron en el Cerro de la venta para realizar un entrenamiento a beneficio en las distancias 6 y 12 kilómetros, lo recaudado fue donado a Irene en apoyo a su familia.

Corredores de los diferentes clubes se dieron cita para brindar su amistad y apoyo a la corredora.

“Sin lugar a dudas al empezar a correr nunca imaginé encontrar a tantas personas que me brindarían su amistad y compañerismo al compartir un gusto en común. Hoy, al verme envuelta en una situación muy desafortunada por la que me hizo necesitar de los demás, agradezco de todo corazón el apoyo, ayuda y aliento que aportaron todos los participantes en el Entrene con causa que se realizó el pasado sábado. Doy gracias en especial al Club Wonder Women runners y a todos los Clubes, compañeros, amigos y personas en general que hicieron su aportación la cual servirá de mucho para poder seguir adelante y marcará una gran diferencia apoyando a mi familia enteramente”, declaró la deportista Moran.

Los runners dieron su mejor esfuerzo al igual que lo hubieran hecho en un evento clasificatorio, poniendo a prueba sus habilidades en el cerro. Al llegar a meta, recibieron medallas y reconocimientos de Irene en muestra de agradecimiento de su amistad.

Si bien los corredores ha dado muestra de que la ultramaratonista no está sola, la ayuda continuara, se puede apoyar a la cuenta 4169 1607 0800 0212.