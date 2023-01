Novak Djokovic y Stefanos Tsitsipas se enfrentarán en la final del Abierto de Australia

El serbio Novak Djokovic buscará su título 22 de Grand Slam, tras conseguir su pase a la final del Abierto de Australia, en la que enfrentará al griego Stefanos Tsitsipas, donde espera recuperar el liderato del tenis mundial, a jugarse el domingo en la Rod Laver Arena.

Djokovic aseguró su pase a la final al vencer al estadounidense Tommy Paul con parciales de 7-5, 6-1 y 6-2 para así llegar a una final más en su carrera.

Sin embargo, el domingo tendrá un desafío mayor, ya que tendrá al frente al griego Stefano Tsitsipas, quien rompió su techo en Melbourne, donde había perdido tres semifinales, y ahora tendrá la revancha por la final de Roland Garros perdida en el 2021, donde el serbio le remontó dos sets.

"I'm super blessed and grateful..."@DjokerNole paid tribute to the team behind his phenomenal success on the eve of another Grand Slam final. #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/lBy5XZh8pK — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2023

El exnúmero uno del mundo no jugó la edición del 2021 por no estar vacunado contra el Covid-19, situación que derivó en ser deportado de Australia. Djokovic no pierde desde el 2018 y acumula 27 victorias seguidas, superando el récord que compartían hasta ahora con el estadounidense Andre Agassi.

Piden vetar a papá de Djokovic por apoyo a Rusia

El embajador de Ucrania en Australia pidió a los organizadores del evento vetar la entrada de Srdjan Djokovic, quien horas antes del partido de su hijo, para no perturbar. El miércoles había posado junto a seguidores con banderas y símbolos prorruso explícitamente prohibidos en el Abierto de Australia.

El serbio reconoció que la controversia y la ausencia de su padre le afectaron y confió en que “esté allí para la final”.