¿Qué le espera al tenis en esta temporada 2020?

El tenis profesional lleva parado desde mediados de marzo por el nuevo coronavirus y los torneos oficiales no volverán antes de agosto.

En estas circunstancias, ¿qué le espera al tenis en la temporada 2020 y en qué condiciones se volverán a disputar los torneos?

En 2019, el US Open atrajo a casi 740 mil espectadores, un récord para la prueba estadounidense, mientras que Roland Garros recibió a 520 mil.

No obstante, la edición 2020 de los dos Grand Slams que quedan por disputarse esta temporada (el Abierto de Australia fue el único que se jugó en enero y Wimbledon se canceló) serán muy diferentes, con la posibilidad incluso de que se celebren sin público.

El suizo Roger Federer, ganador de 20 'grandes', incluidos cinco títulos en Nueva York y uno en París, ha admitido que no soportaría jugar sin público.

"No puedo ver un estadio vacío. Espero que no ocurra", declaró recientemente a la prensa brasileña.

- Jugar sin público -

La checa Petra Kvitova, dos veces ganadora en Wimbledon, coincidió con el suizo. "Me gustaría jugar otro Grand Slam, pero si es así, prefiero que se cancelen", dijo.

"No me parece agradable y un Grand Slam no se lo merece", añadió.

En lo que respecta a Roland Garros, reprogramado para septiembre-octubre, el director general de la Federación Francesa de Tenis (FFT) Jean-Francois Vilotte, declaró recientemente a la AFP: "El objetivo es que haya espectadores".

"Pero estaremos en condiciones de organizar Roland Garros sea cual sea la opción que se decida, incluso jugar a puerta cerrada", añadió.

Sin torneos, los tenistas profesionales llevan más de tres meses sin cobrar premios, algo que preocupa a la mayoría de ellos, que carece de los ingresos de las grandes estrellas.

Los circuitos masculino (ATP) y femenino (WTA), la Federación Internacional de Tenis (ITF) y los cuatro Grand Slam crearon un fondo de más de seis millones de dólares para apoyar económicamente a los tenistas peor clasificados en el ránking, lo más afectados por la pandemia.

El número uno mundial Novak Djokovic ya anunció que él mismo, Federer y Rafael Nadal (los tres superan los 100 millones de dólares cada uno en premios en sus carreras) también ayudarían a los más necesitados, aunque el número tres, el austriaco Dominic Thiem, declaró que no pensaba dar dinero a otros tenistas.

Algunos torneos de exhibición están comenzando a organizarse, bajo estrictos controles, lo que permite a los jugadores ponerse en forma de cara a la reanudación de la temporada.

El 1 de mayo, Alemania fue el primer país en organizar un torneo de exhibición con ocho jugadores en la ciudad de Hoehr-Grenzhausen, cerca de Coblenza, en el que participó Dustin Brown, quien saltó a la fama al eliminar a Nadal en la segunda ronda de Wimbledon en 2015.

- Vuelta a la normalidad -

Se disputó sin público, sin recogepelotas, ni jueces de línea. Sólo con un juez de silla.

Los jugadores tampoco podían estrecharse las manos, tuvieron que utilizar sus propias toallas y consumir los alimentos y bebidas que ellos mismos llevaron.

Torneos similares se han disputado desde entonces en Estados Unidos o en la República Checa, la semana pasada, con las mejores tenistas del país.

"Los guantes, las mascarillas, nadie para darnos las toallas, no poder darse la mano... Todo era extraño", declaró Petra Kvitova, número 12 del ránking WTA.

Otros torneos de exhibición están programados las próximas semanas, incluido un Campeonato World TeamTennis, que se celebrará en Estados Unidos a partir del 12 de julio con público y con la vigente ganadora del Abierto de Australia, Sofia Kenin, y la vencedora del US Open de 2017, Sloane Stephens, como principales cabezas de cartel

El británico Andy Murray también tiene previsto reaparecer, tras meses intentando recuperarse de una lesión en la cadera, el 23 de julio en un torneo caritativo en Londres.

Y Dominic Thiem (N.3 ATP), Alexander Zverev (N.7), Nick Kyrgios (N.40), Elina Svitolina (N.5 WTA) y Kiki Bertens (N.7) estarán entre las estrellas que se encontrarán del 17 al 19 de julio en Berlín, para jugar un torneo de exhibición sin público.