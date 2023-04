Tomateros refuerza selección queretana

Destacada participación de los jugadores de la novena de Tomateros formando parte de la selección que representa a Querétaro en los Juegos Conade y el Campeonato Nacional de Ligas Nones por parte de la Femebe.

Estefanía Reséndiz, Omar Carrion, Jonatan Gome y Angel Hernández, Elías González, Emiliano González, Manuel Ian ha demostrado talento y entrega para merecer un lugar en la selección queretana.

Deportes Actividades dentro de la Primera Fuerza Especial de la Liga Ureb San Juan del Río

Los jóvenes superaron uno a uno los filtros que buscando dar un buen juego tanto las categorías sub 12. Sub 14 y Sub 16, enfrentando a Nuevo León, Coahuila, Veracruz

Orgullosos de hacer historia con Tomateros de Tequisquiapan, novena que es un referente en el beisbol regional la cual tiene su inicio en 1995 siendo pilares los peloteros Juan Callejas, Álvaro Rojo, Julio Gómez y Orlando Gómez.

En la actualidad siguen como managers a Luis Reséndiz y Gustavo Gómez.

Las nuevas generaciones escriben su propia historia, el equipo infantil comenzó en el 2016, donde participaron en la Liga de Querétaro.

Varios de los integrantes de Tomateros han representado al estado en varios torneos estatales y nacionales como por la MLB y la Liga TELMEX . En el torneo MLB participaron los peloteros Carlos Javier Arteaga y Jonathan Gómez, poniendo el nombre no sólo de Tequisquiapan sino de Querétaro en alto en la Ciudad de México, en las instalaciones de la Liga Maya y Olmeca, y en la Liga TELMEX participaron los niños: Guillermo Ríos y Jonathan Gómez , representando al estado en Aguascalientes.

Es así como la familia de Tomateros continua creciendo ahora con la categoría 7-12 años, abriendo sus puertas para quien guste formar parte del Club Tomateros a cargo de los entrenadores Orlando Gómez y Gustavo Gómez, puede pedir informes en 4141194697.