Trabajo en equipo, la clave para que Galaxy logre su meta, conseguir el campeonato

El equipo femenil Galaxy se encuentran consiguió su pase a la final por el campeonato de la Liga Oficial Municipal de Basquetbol al ganar su pase. La quinteta comandada por el profesor Ángel Medina desea el título de campeón como lo logró en el Internacional Troncones Beach en Ixtapa, Guerrero

Las jugadoras buscan conseguir el trofeo y con este cerrar con broce oro su participación en el torneo.

Las deportistas saldrán a cancha el domingo 28 de agosto sirviéndose de la experiencia que tienen de jugar en la Liga Nacional de Clubes contra Querétaro y la selección de México para lograr una meta más.

Deportes Basquetbolistas avanza a la gran final

Ana Cristina Ortega Fernández, jugadora campeona, señaló que la clave del triunfo estará en el trabajo en equipo para tener el balón y hacer el mayor de las canastas.

“Siempre he tratado de ser una unión en el equipo que cuando parece que se está cayendo tratar de levantarlo, he tratado de dar espíritu. En cuanto a fortalezas me parece me he dedicado a la defensa. Lo disfruto Mucho”, declaró.

El representativo sanjuanense consiguió avanzar a la final con sus categorías.

Karen Paola Sánchez Romero, como el resto de sus compañeras ha dado su mayor esfuerzo en esta temporada para lograr el campeonato.

“Todas las niñas han hecho un esfuerzo grande, olvidamos el cansancio, el dolor”, expresó Cristina En sus filas se encuentran talentosas jugadoras algunas de ellas han sido convocadas a la selección de Querétaro para la Olimpiada de CONADE .