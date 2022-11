Uriel Hernández, atleta medallista

Tras conseguir medalla de plata en los XXIII Centroamericanos que se llevaron a cabo en Costa Rica, el velocista Uriel Hernández, dio a conocer sus impresiones de la competencia.

En primer lugar agradeció a sus compañeros Alfonso Torres, Fidel Palacios , Osvaldo Luna con quienes logró la presea en la prueba de Relevos, solo por debajo del equipo anfitrión.

"Representar a México en cualquier deporte es un orgullo y una responsabilidad, porque como atletas somos visibles al grueso de la población, y en cada evento debemos de mostrar que el desempeño, el entrenamiento, la disciplina, el coraje, el respeto a nuestro país esta presente” señaló.

“Más allá de nuestro resultado ya que la medalla siempre se busca, pero no siempre se consigue me voy contento con mi primera medalla de plata en relevos, pero no satisfecho, voy por más y está mentalidad nunca se me va a quitar hasta el día que elija dejar de competir, pero la aplicaré en mi filosofía de vida, gracias a todos los que me han apoyado en este proceso", declaró el deportista quien además logró un top 6 en salto de longitud y un top 12 en los 200 metros.

En un hecho histórico Uriel Hernández fue el primer velocista de Tequisquiapan a ir a un evento internacional, a Centroamericanos quien reforzó a la selección mexicana misma que contó con la participación de 134 atletas de la Asociación Nacional Master de Atletismo (ANAMMA), hace historia siendo el primer seleccionado por Tequisquiapan.

El atleta inició su carrera deportiva en la década de los 80, para 1987logró ser campeón en los 75 metros planos en la Ciudad de México. En 1988 en Tequisquiapan representó al municipio y al Instituto Santiago Galas en los Regionales de la especialidad. En su trayectoria deportiva ha llevado en alto el nombre de México en el Viejo Continente, en Reino Unido jugando futbol americano con los Warrios del Sur de Gales.

Este logró se suma a las dos medallas de bronce que logró en la Liga Diamante en la pista Bob Beamon en Villa Olímpica en la CDMX luego de destacar en las pruebas de los 100, 200 metros planos, salto de longitud y relevos 4 x100, en Costa Rica.

El campeón de los Senior Games puso a prueba los primeros lugares que obtuvo en los IV en los 150 metros final contra reloj, con marcas de 4.80 metros en salto de longitud.