Cometa Diablo será visible durante próximo eclipse solar, la NASA lo explica

Este próximo 8 de abril ocurrirá un eclipse solar total de la Tierra, pero no solo eso, también el cometa conocido como Diablo será visible durante ese periodo.

La NASA explicó más sobre este fenómeno en su “imagen astronómica del día”, que tuvo como protagonista al cometa 12P/Pons-Brooks mejor conocido como cometa Diablo, y que estará de regreso al volver a ser visible.

Actualmente, este se encuentra justo al borde de la visibilidad a simple vista, siendo observable con binoculares en el cielo del atardecer hacia la constelación de Piscis. De igual forma, al momento en que ocurra el eclipse solar, el cometa al interior del Sistema Solar se colocará a solo 25 grados del Sol.

Ciencia Eclipse 2024: ¿qué zonas del país se van a oscurecer?

Será el 21 de abril cuando se dé su paso por el perihelio, es decir, cuando alcance su punto más cercano al Sol y brille con mayor intensidad.

Respecto al eclipse solar total, cuando la Luna pase entre el Sol y la Tierra, este ocurrirá el 8 de abril y será observable en América del Norte, por lo que se espera que cree oscuridad en la mayor parte de los Estados Unidos.

“El perihelio del cometa 12P el 21 de abril ocurrirá sólo dos semanas después del eclipse solar total del 8 de abril, colocando al cometa en el cielo del planeta Tierra junto con un Sol totalmente eclipsado”, indicó la NASA.

Astronomy Picture of the Day (APOD) by apod.nasa:

Comet Pons-Brooks' Swirling Coma



Image Credits:

Jan Erik Vallestadhttps://t.co/v22QqoPp3w #astrophotography #astronomy #APOD #nasa #astrobin pic.twitter.com/Dzqxlkxp39 — ASTRObot (@Bot_APOD_) March 18, 2024

¿Qué más debes saber sobre el cometa Diablo?

El cometa 12P/Pons-Brooks es mejor conocido como Diablo debido a que en su formación parece que dos “cuernos” sobresalen, pero se trata de compuestos de hielo y gas. De igual forma, suele tener un color rojo en las imágenes debido a sus explosiones periódicas.

Cabe recordar que los cometas se encuentran conformados por polvo, hielo, gases congelados y rocas unidos después de que se formó el sistema solar.

Se estima que tiene un diámetro de cerca de 17 kilómetros, de acuerdo con la Sociedad Astronómica Estadounidense. Es uno de los más detectables en el cielo debido a sus explosiones e incluso algunas de ellas lo han hecho muy brillante hasta a simple vista.

On April 8, a solar #eclipse will cross Central and North America, and you can @DoNASAScience while it does.



From observing changes in animal behavior to recording temperature changes, we have several projects anybody with a smartphone can take part in: https://t.co/9QG6oNX8vs pic.twitter.com/HCkEfUv0dU — NASA (@NASA) March 17, 2024

Una de sus últimas grandes explosiones ocurrió el pasado julio de 2023 cuando se volvió 100 veces más brillante a causa de una gran explosión que desencadenó una cadena de explosiones periódicas que se dieron el 5 de octubre, 1 de noviembre, 14 de noviembre, 14 de diciembre y hasta principios de enero.

“No hay muchos cometas que tengan explosiones, estos aumentos repentinos de brillo, que sean tan fuertes, y aún menos que los tengan un par de veces durante una órbita. Parece que Pons-Books está realmente activo”, destacó el doctor Theodore Kareta, investigador postdoctotal en el Observatorio Lowell en Flagstaff, Arizona.

Su máximo acercamiento a la Tierra en esta oportunidad será el próximo 2 de junio, sin embargo, su distancia con el Sol lo hará menos visible que durante los días cercanos al eclipse.

La NASA detalló que, a pesar de que es difícil predecir el brillo futuro de los cometas, el cometa Diablo ha sido particularmente propenso a estallar, por lo que es más difícil predecir qué tan brillante será realmente cuando la Luna se mueva frente al Sol el próximo 8 de abril.

Publicado en El Sol de Puebla