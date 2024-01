Advierten que 2024 rompería récords de altas temperaturas: qué lo provocará

El calentamiento global sigue avanzando en la Tierra y no se detiene, hemos llegado a tal grado que ya comienza a ser cada vez más notorio y llamativo, un ejemplo de ello es el cambio de temperatura. Pues se espera que para este 2024 la temperatura suba hasta 1,5 grados Celcius.

La Oficina Meteorológica de Gran Bretaña (Met Office), ha pronosticado que la temperatura media de la Tierra podría cruzar temporalmente el umbral de 1,5 grados Celsius este 2024, lo cual sería un registro histórico.

La Met Office explicó que el 2023 fue oficialmente el año más caliente que se ha registrado y prevé que para este 2024 se supere dicho registro histórico. Dicha entidad meteorológica espera que la temperatura mundil promedio para este año, estará entre 1,34°C y 1,58°C por encima del promedio del período preindustrial de 1850-1900.

Es importante recalcar que la Met Office aclaró que el hecho de que la temperatura aumente hasta un 1,5°C en un solo año, esto no quiere decir que la Tierra cruzará el umbral de calentamiento promedio a largo plazo.

Nick Dunstone, investigador de Met Office, señaló que dicho pronóstico está en línea con la actual tendencia de calentamiento global de 0,2°C por década, el cual está impulsado por un importante episodio del fenómeno natural "El Niño".

"En Met Office esperamos dos nuevos años consecutivos de temperaturas globales récord y, por primera vez, estamos pronosticando una probabilidad razonable de que un año supere temporalmente los 1,5°" dijo Dunstone.

La Oficina Meteorológica de Gran Bretaña no es la única entidad que ha manifestado dicha situación, también la Organización Meteorológica Mundial informó el pasado noviembre que durante el 2024 se podría llegar a un nivel de calentamiento de hasta 1,4°C, superando registros preindustriales.

¿Por qué se está calentando la Tierra?

De acuerdo con el académico, Adam Scaife, de Met Office, la principal razón de que hayan temperaturas récord, se debe al calentamiento inducido por el hombre en curso desde el inicio de la Revolución Industrial.

Por otro lado, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por siglas en inglés), esta situación se ha generado en gran medida a que durante el siglo XX y XXI la quema de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo ha aumentado la concentración de dióxido de carbono atmosférico (CO 2 ).

Dicho aumento es provocado por el proceso de combustión del carbón o del petróleo, que combina el carbono con el oxígeno del aire para producir CO 2 .

La agencia espacial explica que si bien el Sol ha influido anteriormente en cambios climáticos de la tierra, se sabe que los grandes causantes de este calentamiento se debe a los cinco gases de efecto invernadero principales, como: CO 2 , el óxido nitroso, el metano, los clorofluorocarbonos y el vapor de agua.

