Mini pigs, adorables pero no para todos

Los mini pig son realmente adorables, cuando son pequeñitos, no hay quien se resista a cargarlos, mimarlos y llenarlos de amor. Pero conforme pasa el tiempo, estos animalitos crecen, no importa la raza que sean, ellos no se quedarán jamás como "tacita de te".

Según los expertos ser dueño de un cerdito de compañía implica cuidados extremos, dinero y paciencia, mucha paciencia.

En Diario de Querétaro dejamos una guía práctica de lo que se debería saber antes de adquirir un tierno y amoroso mini pig.

CARÁCTER

Son un amor aún con su carácter dominante / Foto: Cortesía | Mini Pig México



Cómo principio hay que decir que un mini pig es territorial, tienen episodios de berrinches y si no se les entrena desde pequeños pueden generar estrés y ansiedad. Son inteligentes y pueden convivir perfectamente con humanos, perros y gatos.

Es importante saber, según el veterinario Zacarías Uriarte, especialista en el cuidado y crianza de mini pig, que no se pueden comprar o adoptar antes de los tres meses, ya que ellos requieren de su mamá.

CUIDADOS

Elvis, come manzanas y cuidan de su alimentación para evitar el sobrepeso / Foto: Cortesía | Lessty Yasmin



Llegan a vivir entre 12 y 15 años muchas veces más tiempo. Crecen, no importa si te dicen que son "tacita de té", Vietnamitas o de raza pequeña. Los mini pig pueden pesar desde los 45 hasta más de 70 kilos, todo depende de su alimentación.

El tamaño de los padres puede determinar la descendencia. Hay que asegurarse de que los padres estén entre los 3 y 5 años, pues si aún no han llegado a esta edad, continuará su crecimiento.

Hay que enseñarlos desde pequeños a bañarse por lo menos una vez por semana. Cortarle las pezuñas y pelaje si es que lo tienen con veterinarios especializados, no cualquier lugar o persona puede realizarlo.

De pequeños se deben alimentar con leche materna y libre de lactosa, comen 4 veces al día, al crecer su alimentación varía entre frutas, verdura, carne y pretzel especiales para ellos. No croquetas de perro ni gato.

La esterilización quirúrgica en machos (Orquiectomía) y hembras (Ovariohisterectomía) es la extirpación quirúrgica y definitiva de los testículos y del útero y los ovarios. Tiene muchas ventajas a futuro, como evitar enfermedades tipo piometra, cáncer, miomas, quistes, prostatitis. Además porque el comportamiento sexual de los minipigs empieza a muy temprana edad (3 - 4 meses) con una serie de sucesos físicos y comporta-mentales muy difíciles de manejar en casa, cómo erecciones, eyaculaciones, marcaje de territorio, prolapsos de pene, olores específicos, agresividad, intentos de monta, inflamación de la vulva y más.

Estos serían algunos consejos que se deben pensar antes de llevar a casa a un mini pig, pidiendo que siempre se actúe con responsabilidad e inteligencia, informándose sobre todo lo que se debe tener en cuenta a la hora de tener un animal de compañía, así se evitará problemas y conflictos a futuro.

Y no olvidar que siempre se debe adoptar antes de comprar, vacunar, educar, esterilizar y saber que un cerdito será parte de la familia, que ya no se tendrán vacaciones tan fácilmente, pero que a cambio de los chillidos, berrinches y desastres en casa, el mini pig será un gran amigo que llenará de buenos momentos a la familia.