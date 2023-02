Residuos naturales que puedes ponerle a tus plantas

Los abonos naturales suelen ser más efectivos y duraderos para tus plantas, así que si eres amante de mantener tu hogar con una linda vibra y llena de color hoy te decimos cuales son los residuos naturales que les puedes poner tus plantas para que sigan creciendo.

Jugo de naranja

Rico en vitamina C también ayudará a tus plantas, esto áun más cuando sus hojas van perdiendo brillo o se están marchitando muy rápido, Riegalas de vez en cuando con un poco de zumo de naranja para que recuperen su belleza.

Caldo de verduras

Si tú y tu familia está acostumbrada a cocinar un caldito de verduras, tus plantas también lo agradecerán, no guardes en el refri lo que no te vas a comer después, mejor úsalo para regar tus plantas, pues su alto contenido en vitaminas será un excelente fertilizante, algo muy importante es que al usa el agua sobrante de donde cociste las verduras, esta no debe tener sal ni especias.

Cáscaras de huevo

Así como los seres humanos, las plantitas también necesitan proteínas; después de cocer los huevos no tires las cáscaras, machácalas bien y ponlas en la tierra de tus macetas, el agua que utilices para cocer los huevos también la puedes usar para regar las plantas.

Restos de café

Este utilízalo en rosales, azaleas, hortensias y gardenias, solo debes diluir los posos de la cafetera en un litro de agua, deja reposar 24 horas y una vez a la semana riega con esta pequeña mezcla.

Plátano

La cáscara de esta fruta te ayudará a que tus plantas no tengas hojas amarillas o un aspecta quemado Cuece las cáscaras de 3 plátanos con una cucharada de azúcar, mezcla bien con el agua que usarás para regar.